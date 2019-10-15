竹市路邊停車有玄機 欠稅、牌照註銷等車輛無所遁形

新竹市政府交通處結合稅務局、市警局及新竹市監理站利用路邊停車收費過濾贓車、積欠牌照稅與逾檢註銷等車輛，透過LINE群組通報，立即查扣追繳欠稅及開罰、移置扣牌等，去年4月實施至今已通報288輛，其中欠稅車11輛，有2輛遭拍賣抵稅，透過此機制，欠稅、牌照註銷等車輛停放路邊收費停車格將無所遁形。

市府交通處指出，全市約有6000個路邊收費停車格，60餘名停管員巡迴開單，去年4月起開始與稅務、監理及警政單位合作，定期提供積欠牌照稅、註銷牌照及失竊車輛等資料建置在系統，停管員開單時輸入車號，系統會自動過濾及顯示。

交通處指出，一旦發現欠稅、註銷牌照、失竊車輛等，會在LINE群組通報，相關單位立即趕到現場處理，至今已透過此機制通報288輛，今年市府陸續在公道五路3段、經國路2段、公道三路、成功路等30多個路段增設1100多格路邊停車格，陸續開始收費後，也會納入此通報機制。

新竹市稅務局指出，透過此機制通報欠稅車輛共11件，獲報後會同行政執行署人員到場查扣車子，有的欠稅達6萬6千多元，有的車主馬上繳清，有的車主不繳即將車拖吊保管，其中有2輛車最後被拍賣抵稅。

另外，註銷牌照車輛被查獲，除得補繳註銷牌照日至查獲日應納的使用牌照稅，還會被處罰應納稅額2倍以下的罰鍰，稅務局認為此舉對逃漏牌照稅有遏阻作用。

市警局交通隊指出，使用無效車牌車輛於路邊停車，可依道路交通管理處罰條例罰款3千6百元至1萬8百元，警方開單後，會將車移置保管場，並將車牌拆下寄送所車籍所在地的監理單位。