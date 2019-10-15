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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

AI先機非頂大專利 這所大學一入學就要學AI

2019-10-15 18:28聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

為搶AI（人工智慧）先機，不少大專校院率先加入戰局，就連交大、成大等頂尖大學都新設人工智慧相關科系，不過中華大學自107學年度起，就推動以AI為核心的教學，要求全校大一學生入學就得學AI。

中華大學校區座落於新竹科學園區旁，學校教學與產業發展及人才需求有緊密的相關。為了讓學生在畢業前具備一定的AI應用能力，中華大學與微軟公司合作建置全台第一間AI+ Center，讓學生可以透過體驗、應用、實作三階段的學習，讓AI應用成為個人第二項專長與跨領域能力。

「全校每位大一學生都上過AI課程」，中華大學校長劉維琪表示，大一生入學後，因得必修一門課程體驗微學分，每一位學生在這門課程當中一定會學習AI基礎概論與動手實作，學會如何使用手機App撰寫程式指令，操作機器人；還有微軟（Microsoft）提供技術支援，協助中華大學教師設計課程，目前已有超過15名教師參與，於5大學院中開設AI相關課程。

中華大學也預告為產業培養AI專業人才，明年資訊工程學系將新設「人工智慧組」，正式對外招生，劉維琪表示，未來學校將持續配合產業發展與人才需求，持續發展AI相關課程，同時導入微軟專業認證，打造AI人才，補足業界AI人才缺口。

中華大學自107學年度起，就推動以AI為核心的教學，要求全校大一學生入學就得學A...
中華大學自107學年度起，就推動以AI為核心的教學，要求全校大一學生入學就得學AI。圖／中華大學提供
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