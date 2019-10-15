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老街溪三崇橋長度高度不足 黃敬平爭取改建

2019-10-15 18:12聯合報 記者張弘昌／即時報導

南方澳大橋坍塌，桃園市議員黃敬平關切老街溪主流28座橋梁安全，要求水務局進行水理檢討報告，雖橋梁安全無虞，但三崇橋及環鄉橋長度及高度不足，將在議會提案要求加強橋梁維修檢測，改善通行安全設施，並儘速納入重建改建計畫。

市議員黃敬平今天表示，明年桃園燈會將移師桃園南區中壢老街溪及新勢公園舉行，結合公園及水岸畫燈區，市府整治老街溪河段到環鄉橋上游時，也規畫平鎮鐵騎自行車道，其中環鄉橋自行車道從橋底下通過，但三崇橋高度不足，因此自行車道改穿越平面的振興西路通過，曾有騎自行車車禍事故發生。

自行車步道沿岸途經多座橋墩，有的年代久遠老舊，黃敬平日前辦理會勘，要求水務局以及新工處針對橋墩做檢測，據水務局的水理檢討報告顯示，三崇橋以及環鄉橋長度以及高度都不足。

老街溪上下游有許多橋墩，市議員黃敬平表示，民眾可騎乘設置河畔以及公園旁YOUBIKE微笑單車，徜徉平鎮鐵騎自行車步道，環鄉橋自行車道緊臨溪流，雖設有汛期監測及柵欄設施，環鄉橋高度不足等問題也需規畫改善。

水務局表示，老街溪整治河道，加寬新做護岸及步道後，有些早期興設的橋梁，會出現高度及長度不足問題，例如八德區成功橋，就是在完成溪流整治後，爭取經費拓寬改建，目前檢測老街溪28座橋梁結構安全無虞，會爭取中央經費，逐步檢修改建老舊橋梁。

平鎮區老街溪環鄉橋，經水務局檢測橋梁高度長度不足，市議員黃敬平將提案改善。記者張...
平鎮區老街溪環鄉橋，經水務局檢測橋梁高度長度不足，市議員黃敬平將提案改善。記者張弘昌／攝影
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平鎮區老街溪三崇橋，經水務局檢測橋梁長度、高度長度不足，市議員黃敬平將提案改善。...
平鎮區老街溪三崇橋，經水務局檢測橋梁長度、高度長度不足，市議員黃敬平將提案改善。記者張弘昌／攝影
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自行車老街車道
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