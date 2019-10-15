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客家風情的風箏節 邱鎮軍邀來苗栗市好吃好玩

2019-10-15 17:44聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

全球唯一以客家文化為特色的國際風箏節，2019苗栗風箏文化暨客家美食節活動10月26、27日在苗栗市後龍溪河濱公園登場，今年風箏活動以「客家碗」為主題，苗栗市長邱鎮軍、國宴主廚邱寶郎今天端出客家美食、伴手禮等，邀請全國民眾參與盛會。

九降風起，苗栗市重頭戲風箏節今年邁入第9年，「客家碗」的主題具有傳承的意義，邱鎮軍、邱寶郎今天廚師裝扮在南苗三角公園示範「客家燒麻糬」及「客家算盤子」創意料理，邱鎮軍推薦表示，粢粑是客家粄食普遍常見的食物，加入創意元素，變得不一樣。

邱寶郎說，燒麻糬的原料運用到苗栗農特產大湖草莓、銅鑼杭菊等，搭配出最在地的美味佳餚，而且簡單的做法，大人、小孩在家都能輕鬆DIY製作，並共享美味，凝聚親子感情。

三角公園並展示苗栗特色美食及伴手禮，包括「食當包」點心舖研發風箏造型，內餡選用公館紅棗的水晶餃，「金栗城」烘焙專門店則配合農曆豬年，製作應景又喜氣的粉紅豬蛋糕，此外，還有肚臍餅、客家Q餅、紫錐花系列保養品，都相當吸睛，美食節目主持人曾國城應邀到場，分享對客家美食的情感與記憶。

市公所指出，苗栗風箏文化暨客家美食節活動10月26、27日舉行，將有「客家碗」及各國風箏爭奇鬥艷，客家美食嘉年華規畫「客家粄仔美食區」、「美食青創區及農特產區」、「新住民美食」等展售區，同時推出「客家好禮伴遊世界」活動，10月底前至貼有「客家碗」標章店家購買伴手禮，有機會抽中出國機票。

市公所搭配風箏節設計苗栗1日遊行程，除參加活動，還有客家美食商圈購物，參觀功維敘隧道等行程，每人只要599元，每天限額40名，活動詳請可上網http://www.miaoli-9kite.com/查詢。

2019苗栗風箏文化暨客家美食節活動即將登場，苗栗市長邱鎮軍（中）等人今天端出客...
2019苗栗風箏文化暨客家美食節活動即將登場，苗栗市長邱鎮軍（中）等人今天端出客家美食，展示特色伴手禮，邀請全國民眾參與盛會。圖／苗栗市公所提供
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2019苗栗風箏文化暨客家美食節活動即將登場，苗栗市長邱鎮軍（中）等人今天端出客...
2019苗栗風箏文化暨客家美食節活動即將登場，苗栗市長邱鎮軍（中）等人今天端出客家美食，展示特色伴手禮，邀請全國民眾參與盛會。圖／苗栗市公所提供
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客家美食伴手禮風箏節
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