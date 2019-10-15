多元角度探索時間 《生活時間考》展重新定義歲月

2019-10-15 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



新竹241藝術空間年度壓軸展《生活時間考》，即日起至12月22日，共有11位當代藝術家參與，藉由繪畫、影像、錄像、數位互動與機械動力裝置等媒材，呈現各自對時間的觀察、挑戰與定義。

副市長沈慧虹表示，少年時為賦新辭強說愁，如今隨時間變化的風和水讓人察覺生活時間考，241藝術空間打破藝術的高不可攀，創造良好互動，年度主題策展如風，帶動奔放的心收斂其中。希望新竹人在藝術的風中而自由自在，於秋收冬藏的此刻將藝術的溫度握在口袋中。

《生活時間考》策展人張禮豪指出，沒有確切定義、無從斷言始終的「時間」，一直是不同學科專家深感興趣與挑戰的研究課題，到現在，也還沒有人或有最新科技能絲毫不差地來計算時間，他說，時間的概念與內涵，在3C科技普及後，更加個人化，當代藝術創作者更能藉由線性、循環、反覆甚至逆轉、平行、重疊等諸多對時間的描述及臆測，有不同的表現手法與詮釋。