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河川區容積移轉 桃園市率先全國實施

2019-10-15 16:08中央社 桃園15日電

桃園市率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫公告」，第一個計畫區為南崁溪經國二橋到...
桃園市率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫公告」，第一個計畫區為南崁溪經國二橋到檜稽橋段。圖／桃園市政府水務局提供
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桃園市政府今天率先全國，首先啟動河川區容積移轉，桃園市長鄭文燦表示，希望透過最有利土地所有權人的方式，創造雙贏減少支出，務實推動公共工程，讓桃園各項建設起飛。

在鄭文燦的主持下，桃園市政府今天公告「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」實施計畫，率先全國啟動第一個河川區容積移轉。鄭文燦表示，以往只有古蹟、具保存價值建築和公共設施保留地得作為容積移轉送出基地，現在多了都市計畫內的河川區作為選擇，讓人民和政府多一個選項。

鄭文燦指出，以往河川區用地取得僅有協議價購與用地徵收，現在多了河川區的容積移轉方式，人民增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府少負擔協議價購或徵收土地費用。

鄭文燦說，內政部和經濟部在104年11月發布「河川區域私有土地容積移轉轉換公式」，但因需配合各地方政府修訂自治條例，桃園市至去年5月於「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」增訂河川區容積移轉相關條文，並研擬實際可行流程。

桃園市水務局表示，根據統計，在「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」實施計畫中共有62筆土地，目前約有8成地主有意採用河川區容積移轉，不但有利於土地有效利用，也是都市整體發展的雙贏政策。

鄭文燦都市計畫建築
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