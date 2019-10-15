小英客庄體驗寵物鮮食製作 力讚企業結合小農

2019-10-15 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



蔡英文總統今天下午由民進黨新竹縣立法委員參選人鄭朝方陪同，前往竹東阿金姐工作坊體驗製作給毛小孩的寵物鮮食及「神氣人參」DIY，蔡英文在業者帶領下，依序完成人生中首次寵物鮮食體驗，得知只以花椰菜、雞胸肉、紅蘿蔔製成且不加調味料，直呼「好營養」，也在業者解說下完成用洛神花、蘿蔔、梅子醋製作的「神氣人參」，除了象徵好彩頭，業者也祝蔡英文「好事花生」。

蔡英文致詞時表示，大家都知道客家美食有很多種，除了有一盤盤的大菜，還有許多小吃，她推薦客家庄很適合大家一起出來走走，像今天這樣的生活體驗，應該會吸引很多人來體驗，每一道美食、客家傳統味道都值得像阿金姐傳給拙茁家園一起契作、合作等，賦予新的傳承意義，讓客家味道代代相傳，不只有客家人享用，也讓每個台灣人及全世界的人都能享用，也是2016年就開始推動的客家文藝復興運動的用意，更彌足珍貴的是結合現代企業與在地小農一起努力，對整個社會是一種協力方式。