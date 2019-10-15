桃園先全國推河川區容積移轉 都市發展河川地利用雙贏

2019-10-15 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市長鄭文燦今天宣布率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫公告」，並表示目前全國容積移轉只有古蹟、具保存價值的建築，和公共設施保留地得作為容積移轉送出基地，現在桃園市納入都市計畫內的河川區也能作為選項之一。

河川局指出，這次選定「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」區段，作為河川區容積移轉的實施範圍，配合小檜溪暨埔子自辦市地重劃後的南崁溪治理工程所需用地。

鄭文燦說，桃園市以往只能從協議價購與用地徵收取得河川區的用地，南崁溪（經國二橋到檜稽橋）左岸的私有土地徵收費，市價評估約需2億3500萬元，現在多了一個河川區的容積移轉方式，讓人民和政府多一個選項，選擇河川區的容積移轉，人民增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府少負擔協議價購或徵收土地的費用，有利土地有效利用、都市整體發展的雙贏政策。

內政部和經濟部104年11月就發布「河川區域私有土地容積移轉轉換公式」，讓符合水利法第82條依法得徵收土地，可以作為法源依據實施容積移轉，不過還需要地方政府修訂自治條例。桃園市107年5月7日於「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」，增訂河川區容積移轉相關條文，並且研擬實際可行的流程，今天正式公告「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」實施計畫，率先全國啟動第一個河川區容積移轉。