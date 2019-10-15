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桃園先全國推河川區容積移轉 都市發展河川地利用雙贏

2019-10-15 15:29聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市長鄭文燦今天宣布率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫公告」，並表示目前全國容積移轉只有古蹟、具保存價值的建築，和公共設施保留地得作為容積移轉送出基地，現在桃園市納入都市計畫內的河川區也能作為選項之一。

河川局指出，這次選定「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」區段，作為河川區容積移轉的實施範圍，配合小檜溪暨埔子自辦市地重劃後的南崁溪治理工程所需用地。

鄭文燦說，桃園市以往只能從協議價購與用地徵收取得河川區的用地，南崁溪（經國二橋到檜稽橋）左岸的私有土地徵收費，市價評估約需2億3500萬元，現在多了一個河川區的容積移轉方式，讓人民和政府多一個選項，選擇河川區的容積移轉，人民增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府少負擔協議價購或徵收土地的費用，有利土地有效利用、都市整體發展的雙贏政策。

內政部和經濟部104年11月就發布「河川區域私有土地容積移轉轉換公式」，讓符合水利法第82條依法得徵收土地，可以作為法源依據實施容積移轉，不過還需要地方政府修訂自治條例。桃園市107年5月7日於「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」，增訂河川區容積移轉相關條文，並且研擬實際可行的流程，今天正式公告「桃園市桃園都市計畫南崁溪（經國二橋到檜稽橋）」實施計畫，率先全國啟動第一個河川區容積移轉。

鄭文燦強調，不管是公共設施保留地或是都市內的河川區，市府和地主會一起為公共建設努力，地主必須被徵收的土地，政府會儘量補償，選擇最有利土地所有權人的方式，創造雙贏，減少支出，務實推動公共工程，讓桃園各項建設起飛、完善，使桃園達到宜居宜業的城市。

桃園市率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫公告」，第一個計畫區為南崁溪經國二橋到...
桃園市率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫公告」，第一個計畫區為南崁溪經國二橋到檜稽橋段。圖／桃園市政府水務局提供
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都市計畫鄭文燦建築
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