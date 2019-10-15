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八德健走活動2千名額被秒殺 鄭文燦：再加碼3500個

2019-10-15 14:50聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區「漫遊八塊厝 健康Let’s Go」將於10月19日登場，由於網路報...
桃園市八德區「漫遊八塊厝 健康Let’s Go」將於10月19日登場，由於網路報名名額被秒殺，市長鄭文燦宣布再加碼3500個網路報名名額。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德區「漫遊八塊厝 健康Let’s Go」將於10月19日登場，路線從八德埤塘自然生態公園出發，途經指玄宮返回主會場全長約4公里，由於民眾相當熱情參與，10月7日開放網路報名的2200個名額已被秒殺，市長鄭文燦表示再加碼3500個網路報名名額，希望健走不僅讓民眾身體健康，還可以沿途欣賞在地埤塘之美。

市長鄭文燦表示，該次活動廣受民眾喜愛，事前報名有9000個名額，10月7日開放網路報名2200個名額更在10分鐘內被秒殺，因此將在10月16日上午9點再加碼3500個網路報名名額，總計提供1萬2千份名額及小禮品要送給市民。此外，鄭文燦說，大湳森林公園的改建作業即將開始，明年還想請八德區公所規畫「埤塘文化節」，更向市民喊話「八德是我的故鄉，我一定會照顧好」。

該次活動除了健走及欣賞埤塘風景外，八德區公所邀請到知名國樂與吉他彈唱等表演團體增添健走沿線的趣味性，此外指玄宮更提供場地當補給站，贊助參加市民點心飲品來打氣，健走通過指玄宮取得蓋章證明的民眾，完程即可兌換飛狼單肩背包，更可參加摸彩活動，有機會將大獎GOGORO電動機車、日本東京雙人來回機票、Dyson空氣清淨機等66項好禮帶回家，詳情請洽活動官網

桃園市八德區「漫遊八塊厝 健康Let’s Go」將於10月19日登場，由於網路報...
桃園市八德區「漫遊八塊厝 健康Let’s Go」將於10月19日登場，由於網路報名名額被秒殺，市長鄭文燦宣布再加碼3500個網路報名名額。記者陳夢茹／攝影
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健走鄭文燦國樂
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