八德健走活動2千名額被秒殺 鄭文燦：再加碼3500個

2019-10-15 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市八德區「漫遊八塊厝 健康Let’s Go」將於10月19日登場，由於網路報名名額被秒殺，市長鄭文燦宣布再加碼3500個網路報名名額。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook 桃園市八德區「漫遊八塊厝 健康Let’s Go」將於10月19日登場，路線從八德埤塘自然生態公園出發，途經指玄宮返回主會場全長約4公里，由於民眾相當熱情參與，10月7日開放網路報名的2200個名額已被秒殺，市長鄭文燦表示再加碼3500個網路報名名額，希望健走不僅讓民眾身體健康，還可以沿途欣賞在地埤塘之美。

市長鄭文燦表示，該次活動廣受民眾喜愛，事前報名有9000個名額，10月7日開放網路報名2200個名額更在10分鐘內被秒殺，因此將在10月16日上午9點再加碼3500個網路報名名額，總計提供1萬2千份名額及小禮品要送給市民。此外，鄭文燦說，大湳森林公園的改建作業即將開始，明年還想請八德區公所規畫「埤塘文化節」，更向市民喊話「八德是我的故鄉，我一定會照顧好」。