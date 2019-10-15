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桃園古董車嘉年華 百輛經典車飽眼福

2019-10-15 13:56聯合報 記者鄭國樑／即時報導

2019經典骨董車道安嘉年華26、27日(周六日)在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，市長鄭文燦今天出席交通局、台灣骨董車發協展協會宣傳活動，並透露桃園市為骨董車零組件很重要的供應基地，車展期間有來自全國約百輛經典骨董車，參展的骨董車都保養很好都能使用，愛車的車主非常珍惜，最老的車齡有80年，加上各式各樣的骨董車讓車迷一飽眼福。

鄭文燦說，市府辦骨董車大展主要也為了宣導道路救援、交通安全教育，尤其是車輛轉彎時產生的內輪差，造成很多機車騎士、行人意外事故，希望汽車駕駛人在路口轉彎時要慢、看、停，能夠讓路口更安全，利用骨董車大展也讓所有的孩童多了解內輪差的情形，交通安全教育做得更好。

基本上要按動保法的規定執行，市府也做了兩個最重的處分，年輕的馴犬師罰7萬5000元，訓犬所勒令停業，負責人已經宣布永久歇業，過去的馴犬所因為立法不完備沒有納入規範，這點會請農委會把訓犬所納入規範。

交通局長劉慶豐表示，車展現場設置全新道路交通安全展區，包含機車VR及大型車內輪差身歷其境體驗區，27日更邀請救援小英雄波力POLI到場同歡，民眾10月最後一個周日放假天可以安排參觀骨董車和體驗交通安全模擬的環境。

交通局表示，去年桃園道安嘉年華結合台灣骨董車暨經典車獲得熱烈回應，今年擴大辦理，將「路口慢看停」道路安全精神貫徹活動主軸，會場直接擺放大客車、大貨車，透過實際體驗讓民眾了解大型車視野死角及內輪差的危險性，也邀請救援小英雄波力POLI結合動態親子闖關活動，讓小朋友在玩樂當下也將交通安全相關知識深植心中。

活動會場還同步展示自1933年迄今全國眾多經典、骨董車款，讓民眾在學習道安知識的同時，也能來場與經典、骨董相遇的視覺饗宴，是大朋友、小朋友車迷不想錯過的近距離互動體驗。

劉慶豐說，活動適合各年齡層的民眾參與，選擇在高鐵桃園站前廣場舉辦，民眾可搭乘公車、機場捷運或高鐵前來，由高鐵桃園站2號門及3號門步行即可抵達活動會場，會場也備有免費汽、機車停車位。現場也有監理站、衛生、社會等單位擺宣導即時、完整的市政資訊。

古董車賓士1959年編號W110轎車。記者鄭國樑／攝影
古董車賓士1959年編號W110轎車。記者鄭國樑／攝影
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福斯311雙門古董車1500cc，1971年份，張姓車主買下這輛二手車時還同時保...
福斯311雙門古董車1500cc，1971年份，張姓車主買下這輛二手車時還同時保有原車主當年買車的20萬元發票。記者鄭國樑／攝影
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古董車的內裝保養很好，顯示車主相當珍惜。記者鄭國樑／攝影
古董車的內裝保養很好，顯示車主相當珍惜。記者鄭國樑／攝影
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桃園市長鄭文燦（左）和交通局長劉慶豐（右）表示，車展現場設置全新道路交通安全展區...
桃園市長鄭文燦（左）和交通局長劉慶豐（右）表示，車展現場設置全新道路交通安全展區，包含機車VR及大型車內輪差身歷其境體驗區。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦坐上1966年賓士車，體驗古董車的質感，覺得座椅很舒服像新車。記者鄭國樑／...
鄭文燦坐上1966年賓士車，體驗古董車的質感，覺得座椅很舒服像新車。記者鄭國樑／攝影
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2019經典古董車道安嘉年華26、27日在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦。記者鄭國樑／...
2019經典古董車道安嘉年華26、27日在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦。記者鄭國樑／攝影
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蕭宜峯是古董車愛好者，也是這輛1966年賓士S230編號W111的車主。記者鄭國...
蕭宜峯是古董車愛好者，也是這輛1966年賓士S230編號W111的車主。記者鄭國樑／攝影
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高鐵機場捷運鄭文燦
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