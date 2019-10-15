議員母親質詢局長兒子 桃園議會上演母子詢答畫面

2019-10-15 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市議會今天上午進行市政府經濟發展局工作報告，經發局長郭裕信是市議員郭蔡美英的兒子，議會上演「議員母親質詢局長兒子」的畫面，議員母親問一個問題、兒子局長充分答覆，形同母子談話，只是多了嚴肅、但也少了火藥味，詢答一團和氣。

郭蔡美英上月遞補市議員、她兒子郭裕信擔任市府經濟發展局長，形成市議員母親、局長兒子同在議事堂質詢面對，郭蔡美英質詢說，海洋大學在觀音設立分校，去年揭牌至今已逾一年，「請郭局長說明目前進度」。

郭裕信面對母親微笑答詢表示，海大觀音分校去年10月1日揭牌，主要是海大要把設校計畫書提報教育部審核，最新進度是教育部已在今年10月5日把報告往交行政院，等行政院核定，預計年底前可以完成，可以預見海大明年會有實質動工，未來投資2億元依設計分3階段動工，預計2029年完工，未來投資2億元依設計分3階段動工，預計2029年完工。