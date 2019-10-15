林智堅訪柏林燈節 預告2021台灣燈會說新竹人故事

2019-10-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市長林智堅為取經國外大型藝文活動經驗，率團參訪「德國柏林燈節」。圖／新竹市府提供 分享 facebook 新竹市長林智堅為取經國外大型藝文活動經驗，率團參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，在策展團隊陪同下進行2小時徒步導覽，並與策展人BirgitZander交流，林智堅表示，觀察柏林燈節的成功有「創新」、「結合古蹟」與「步行系統」3大要素，未來2021台灣燈會要結合城市地景與歷史，用創新手法說出新竹的故事，讓每位旅客留下深刻印象。

林智堅利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，林智堅表示，今年柏林燈光節適逢柏林圍牆倒下30周年，在許多作品中都看見柏林圍牆意象，用不同創作凸顯「自由」價值，而2012台灣燈會也要結合城市歷史，說出新竹的故事，「我們要用創新手法說自己的故事」。

林智堅向BirgitZander提問，為何選擇10月舉辦柏林燈節？擁有長達15年的柏林燈節策展經驗的BirgitZander說，柏林十月份天氣漸漸寒冷、人潮較為冷清，而柏林燈節帶來的觀光人潮，一改過去冷清，帶來百萬參觀人次，成為城市觀光品牌，BirgitZander也分享最初是他獨自寫企劃向觀光部門提案，經過團隊多年努力不懈，才逐漸成為城市品牌。

柏林燈光節策展團隊除了針對硬體技術、城市觀光、行銷推廣等範圍與市府團隊進行交流外，也為市府團隊進行長達2小時的徒步導覽，從建築選擇到故事取材都傾囊相授。步行系統也是燈節人潮關鍵，林智堅表示，市府團隊在4天行程中，每天步行超過10公里，體驗哥本哈根與柏林兩座城市的步行系統，並結合夜間觀光活動，創造難忘的燈節經驗。