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桃園觀音萬聖南瓜節一連16天 南瓜大餐、鬼屋、好禮多

2019-10-15 11:46聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市長鄭文燦（中）表示觀音休閒農業區除了蓮花季，萬聖南瓜節也是強力推廌的品牌。...
桃園市長鄭文燦（中）表示觀音休閒農業區除了蓮花季，萬聖南瓜節也是強力推廌的品牌。記者鄭國樑／攝影
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桃園市觀音萬聖南瓜節 10月19日至11月3日在於觀音區蓮花園休間農業區登場，桃園市長鄭文燦今天為活動宣傳，表示觀音休閒農業區除了蓮花季之外，可以發展第二個品牌萬聖南瓜節，因為觀音是花果之鄉，南瓜長得又好又大，萬聖節前，10月19日開始推出南瓜大餐、南瓜鬼屋，也包括南瓜文創和雕刻，讓大家體驗完全不一樣的客庄風情，休區發展重點之一是年輕化，讓年輕家庭和所有人都喜歡來這裡。

鄭文燦說，每個參加觀音區萬聖南瓜節的農場都推出各自的特色產品，在台灣要找到像觀音這麼大的休閒農業區，有許多不同的南瓜美食很不容易，南瓜美食辦桌預約推出以後，受到秒殺式的歡迎，市府於是和業者合作，把活動辦大一點。

農業局表示，今年觀音萬聖南瓜節延續去年南瓜節的歡樂氣氛，除了結合各休閒農場、蓮園餐廳規畫活動，在地藝術家們業以「南瓜」為素材進行各項創作，有南瓜雕刻、南瓜漫畫、南瓜料理等，搭配西洋節慶萬聖節(Halloween)鬼怪、嚇人的元素，將蓮花園休區打造成萬聖南瓜城，邀請民眾一起來觀音感受萬聖節氣氛。

觀音區蓮花園休間農業區為桃園市第一個獲農委會核定通過的休閒農業區，農業局指出南瓜是觀音休區重要的作物，恰好與西洋萬聖節意象吻合，因此舉辦萬聖南瓜節歡樂活動。市府近年積極投入基礎公共建設，在南瓜節主會場（觀音區新華路一段、金華路口）周邊規畫建置蓮花故事館、休憩涼亭，遊客中心也在今年10月7日啟用，市府除了蓮花季，也積極推動觀音萬聖南瓜節，整合農業休閒區在地農業、美食、農事體驗等，展現觀音特色。

今年觀音萬聖南瓜節，由觀音區蓮花園休閒農業區發展協會規畫一系列活動，19日「萬聖變裝競賽」、20日「南瓜雕刻創意競賽」、「南瓜稻草人創意競賽」、26日「萬聖趴踢」、27日「神乎其技的捏麵人」、11月2日「洛神花蜜餞DIY&米食體驗」和「南瓜美鐉呷辦桌」、11月3日「千人焢骨盆腔窯」等精彩活動。

活動期間好禮拿不完，觀音休閒農業區各農場歡迎遊客來體驗觀音萬聖南瓜節氣氛，活動詳細內容請查閱「108年觀音萬聖南瓜節」粉絲專頁。

「108年觀音萬聖南瓜節」粉絲專頁清楚列出每天活動內容、交通和送好禮等資訊。圖／...
「108年觀音萬聖南瓜節」粉絲專頁清楚列出每天活動內容、交通和送好禮等資訊。圖／取自臉書專頁
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桃市府和休閒農場熱力宣傳觀音萬聖南瓜節。記者鄭國樑／攝影
桃市府和休閒農場熱力宣傳觀音萬聖南瓜節。記者鄭國樑／攝影
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「108年觀音萬聖南瓜節」粉絲專頁有濃濃的萬聖節氣氛。圖／取自臉書專頁
「108年觀音萬聖南瓜節」粉絲專頁有濃濃的萬聖節氣氛。圖／取自臉書專頁
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為觀音萬聖南瓜節宣傳的小朋友全都萬聖節服裝打扮。記者鄭國樑／攝影
為觀音萬聖南瓜節宣傳的小朋友全都萬聖節服裝打扮。記者鄭國樑／攝影
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