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桃園海砂屋住戶 市府擬社宅安置

2019-10-14 22:53聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

桃園前社會局長古梓龍住海砂屋，上周客廳屋頂混凝土塊掉落，幸好沒人受傷。 圖／桃園...
桃園前社會局長古梓龍住海砂屋，上周客廳屋頂混凝土塊掉落，幸好沒人受傷。 圖／桃園市議員黃家齊提供
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桃園區海砂屋正光花園新城上周再發生「石塊」掉落，住戶膽顫心驚，盼早日更新重建，都發局同意研議未來社宅完成後，先安置海砂屋住戶，以利推動更新。

正光花園新城是5層樓沒電梯的公寓社區，落成超過35年，被確認為是海砂屋也超過25年，雖然2012年成立重建會，市府和地方民代協調好幾次，但社區對參加政府獎勵更新一直無法達成共識，一年一年過去，海砂屋損壞情況越來越明顯，常有小石塊、牆磚剝落。

市議員黃家齊昨天質詢指出，社會局前局長古梓龍也住在正光花園新城，上周9日客廳屋頂突然幾塊混凝土剝落，加起來有1張座椅面積大，正好掉在椅子上，古當時外出，太太在浴室，如果坐在客廳看電視或休息，恐怕難免被砸傷，雖然「不想搬看來也不行」，但是古梓龍還是決定繼續住，並加入社區連署希望早日更新重建。

黃家齊也投入正光花園新城都更重建協調工作，目前多數住戶同意都更，少數不同意，住宅發展處展開輔導工作，黃建議都發局往後新的社會住宅完工後，考量先安置海砂屋住戶，以利推動更新重建。

都發局長盧維屏表示，雖然目前沒有安置海砂屋住戶的例子，但是可以研議透過包租代管、搬遷補助或社宅安置，找出合適的方法推動海砂屋早日都更。

正光花園新城住戶近200戶，前縣議員黃享欽也是社區住戶。他指出，84年因為陸續出現牆壁磁磚掉落、鋼筋腐蝕，樓板水泥剝落，住戶懷疑房屋結構有問題，請結構技師鑑定確認混凝土的氯離子含量超過標準，市府列入海砂屋管制，現在約9成住戶同意都更，不過還是要跟不同意的住戶持續溝通。

海砂屋都更
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