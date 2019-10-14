設浮動碼頭 新屋後湖溪獨木舟啟航

2019-10-14 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園市新屋永安漁港後湖溪獨木舟，昨由市長鄭文燦（中) 主持下水起槳啟航儀式。 記者張弘昌／攝影 分享 facebook

桃園市新屋區永安漁港北岸，濱海遊憩區後湖溪畔新設浮動碼頭及引進獨木舟，提供遊客全新的划船體驗。市長鄭文燦昨主持起槳啟航儀式，一同拾起槳、穿上救生衣，體驗第一次坐上獨木舟的驚喜，直呼原來划獨木舟是這麼的簡單又有趣。

鄭文燦表示，永安漁港除南岸綠色隧道是全國知名觀光景點，北岸也有豐富自然生態資源及防風林美景，絲毫不遜於台南的四草濕地，市府研議打造北岸後湖溪泛舟低碳旅遊景點，陸續設置完整碼頭設施及遊戲環境，以委外招商方式營運，讓南北兩岸有不同的旅遊方式。

桃市府為帶動觀光人潮，在後湖溪畔設浮動碼頭及引進獨木舟，提供遊客全新划船體驗，並安排生態解說員，介紹後湖溪珍貴自然資源，與在地社區合作發展生態旅遊產業，增加當地民眾就業機會。

未來將再規畫設置親水觀景平台、戶外親子遊樂區、湖畔咖啡屋等休閒服務設施，並配合端午節、七夕情人節、中秋節等重要節日辦理各項主題活動，吸引更多遊客造訪體驗後湖溪的生態之美。

後湖溪獨木舟體驗活動，包括陸上操舟練習及安全守則，水上行舟技術練習，由專業教練親自指導划獨木舟的技巧、口令，以及如何跟夥伴攜手划舟，再沿著後溪湖划行飽覽沿海濕地生態美景。