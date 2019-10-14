親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats為雇傭關係 不交出勤紀錄將罰175萬

桃園防災館1年17萬人次互動體驗 成親子喜愛熱門踩點

2019-10-14 18:12聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園防災教育館成立1年來意外吸引人潮參觀體驗，成為桃園市消防局最亮眼的熱門踩點行程，消防局統計，防災館1年吸引17萬人次、每月近1萬5000人次參觀，局長謝呂泉今天下午表示，該館的VR、AR科技結合防災遊戲體驗最受民眾、小朋友喜愛，最終目標是透過防災館防災教育，讓老百姓都有防災意識。

位於八德區的桃園防災教育館、連同消防局訓練中心，去年9月底由市政府斥資3億3000萬元興建啟用，為消防局自行管理運作，消防局指出，開館1年來，每月意外吸引近1.5萬人次參觀，Google商家評價達4.8顆星，來館民眾有各縣市機關、學校、團體，日本、韓國、馬來西亞等8國團體也來參觀體驗取經。

桃園防災教育館為國內首座結合智慧科技、娛樂與教育防災展覽場所，更有全國唯一防災型密室逃脫體驗，以往全國較具規模的台北市防災教育館、外國遊客喜愛的東京池袋防災館，每年參觀人數近7萬人次，桃園防災館開館1週年，就吸引超過17萬人參觀，十分難得。

尤其桃園防災館將AR、VR科技結合生硬的防災知識，利用互動式手法提供民眾、小朋友體驗，改變過去僵化的防災宣導印象，建立民眾防災意識，該局表示，希望透過該館翻轉防災教育概念，本月中旬起該館推出週年慶系列活動，邀請民眾從遊戲中學習火災、地震、風災防災知識。

謝呂泉表示，臺灣為天然災害風險最高國家之一，藉由防災館各項互動設施，讓市民主動前來參觀體驗，透過VR科技，體驗救護車及地震各項防災設施，讓老百姓學到正確的防災知識。

桃園防災教育館有VR、AR科技結合防災遊戲體驗，最受民眾、小朋友喜愛，市長鄭文燦...
桃園防災教育館有VR、AR科技結合防災遊戲體驗，最受民眾、小朋友喜愛，市長鄭文燦（中）成抽空體驗感受防災的重要。圖／桃園市消防局提供
分享
桃園防災教育館有VR、AR科技結合防災遊戲體驗，最受民眾、小朋友喜愛，成為消防局...
桃園防災教育館有VR、AR科技結合防災遊戲體驗，最受民眾、小朋友喜愛，成為消防局最亮眼熱門踩點行程。圖／桃園市消防局提供
分享
桃園防災教育館有VR、AR科技結合防災遊戲體驗，最受民眾、小朋友喜愛，成為消防局...
桃園防災教育館有VR、AR科技結合防災遊戲體驗，最受民眾、小朋友喜愛，成為消防局最亮眼熱門踩點行程。圖／桃園市消防局提供
分享

地震
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

新竹縣客家藝術節表演團隊逾20團 本周六登場

2019-10-14 18:09

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

桃園南崁國門陸橋補強 今晚9點至16日兩次9小時交管

2019-10-14 17:33

桃園社會局前局長住海砂屋 混泥土剝落砸損客廳椅

2019-10-14 16:53

苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16

尚青海鮮銷售空間 新竹漁港直銷中心大棚架開工

2019-10-14 14:19

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

她存私房錢20年263萬元捐救護車 造福人群

2019-10-14 13:33

網紅帶逛百貨週年慶 化妝品拼5億業績

2019-10-14 13:28

醫病溝通共享決策 中醫大新竹附醫宣示和響應

2019-10-14 12:54

醫院打針要等一個半小時？ 院方：雙十連假前患者多

2019-10-14 10:28

桃園農博10路小旅行 五感體驗休閒農業區

2019-10-13 23:50

南勢社會福利館 年底完工

2019-10-13 23:08

中壢站前商圈移工多 市府：可借力使力

2019-10-13 23:07

違停、便宜貨 讓中壢車站商圈沒落？

2019-10-13 23:03

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

救受虐犬 時力桃黨部：勿重演龍杰警犬訓練所掩非法

2019-10-13 17:57

新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23

農博吸睛爺忘孫 女警樂當保母

2019-10-13 13:40

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51

他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

重返「韋昌嶺」 連結馬祖、基隆

2019-10-13 23:17

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

她存私房錢20年263萬元捐救護車 造福人群

2019-10-14 13:33

苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16

北市推Ubike2.0 新北：兩代不相容

2019-10-13 22:59

北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50

大陳義胞滄桑史 旗山凱旋新村第一代住戶不到10人

2019-10-14 07:34

濫用救護車 南市明年元旦起收費

2019-10-13 23:50

捷運民汐線要等柯文哲有空 侯友宜回應了

2019-10-14 15:53

1579國道客運明上路 林右昌：首都多花1億買新車

2019-10-14 15:49

台中浩天宮大庄媽祖回鑾 大甲媽祖也共襄盛舉

2019-10-13 19:12

注意！串連新莊板橋的新月橋 今起半封閉施工69天

2019-10-14 13:47

檢舉亂丟菸蒂台東開罰365萬 檢舉獎金逾200萬

2019-10-14 16:57

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

一日雙塔「吸安」失言惹議 議員要求柯文哲驗尿

2019-10-14 10:49

爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16

違停、便宜貨 讓中壢車站商圈沒落？

2019-10-13 23:03

轉角遇見藝術 大窩山越來越精彩

2019-10-13 19:13

國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07

大巨蛋2022年前完工？柯文哲首度鬆口：有機會

2019-10-14 12:40

百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42

新港百位農民心聲 求公糧收購價提高5元

2019-10-14 13:27

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

影／壯觀！南投茶博首創千人擂茶 「太陽圖騰」草地現

2019-10-13 19:53

大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52

大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32

蔡總統：台灣不缺電 議員：要求市府不發中火4機組許可

2019-10-14 12:55

醫院打針要等一個半小時？ 院方：雙十連假前患者多

2019-10-14 10:28

捷運民汐線要等柯文哲有空 議員：瞧不起新北

2019-10-14 14:41

影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49

先預告大巨蛋都審結果？ 柯文哲：通過後會跟里長溝通

2019-10-14 11:51

萬年迓火獅燒化祈福 無人機展演點亮蓮潭

2019-10-13 22:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top