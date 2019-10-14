桃園防災館1年17萬人次互動體驗 成親子喜愛熱門踩點

2019-10-14 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園防災教育館成立1年來意外吸引人潮參觀體驗，成為桃園市消防局最亮眼的熱門踩點行程，消防局統計，防災館1年吸引17萬人次、每月近1萬5000人次參觀，局長謝呂泉今天下午表示，該館的VR、AR科技結合防災遊戲體驗最受民眾、小朋友喜愛，最終目標是透過防災館防災教育，讓老百姓都有防災意識。

位於八德區的桃園防災教育館、連同消防局訓練中心，去年9月底由市政府斥資3億3000萬元興建啟用，為消防局自行管理運作，消防局指出，開館1年來，每月意外吸引近1.5萬人次參觀，Google商家評價達4.8顆星，來館民眾有各縣市機關、學校、團體，日本、韓國、馬來西亞等8國團體也來參觀體驗取經。

桃園防災教育館為國內首座結合智慧科技、娛樂與教育防災展覽場所，更有全國唯一防災型密室逃脫體驗，以往全國較具規模的台北市防災教育館、外國遊客喜愛的東京池袋防災館，每年參觀人數近7萬人次，桃園防災館開館1週年，就吸引超過17萬人參觀，十分難得。

尤其桃園防災館將AR、VR科技結合生硬的防災知識，利用互動式手法提供民眾、小朋友體驗，改變過去僵化的防災宣導印象，建立民眾防災意識，該局表示，希望透過該館翻轉防災教育概念，本月中旬起該館推出週年慶系列活動，邀請民眾從遊戲中學習火災、地震、風災防災知識。