新竹縣客家藝術節表演團隊逾20團 本周六登場

2019-10-14 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／即時報導



本周六10月19日於新瓦屋客家文化園區熱鬧登場的「2019新竹縣客家藝術節」，表演團隊共達20團以上，邀請在地傑出客家藝文表演團體、金曲歌手、日本高知表演團，以及客家大戲巡演團，並推出系列精彩活動，有客家文創手作市集、DIY體驗課程、免費嚐客家美食、戲在角落等，帶給鄉親滿滿客家藝術的體驗。

新竹縣長楊文科表示，歡迎本周六走一趟新瓦屋，活動從下午2點至晚上9點，將帶領民眾感受藝氣飛揚的客家表演藝術，看見在地滋生的藝文活力與可能性，藉由多元藝文視野，傳承生活化與常民化藝術。

文化局長田昭容表示，近幾年來，客家運動從民間出發，漸漸走出了一條新路，並獲得中央支持，發掘更精采客家傳統藝術風貌，今年竹縣客家藝術節在園區不同角落規劃精彩活動，下午2點至5點半於草地舞台區的「草地音樂會」，田屋北管八音團、新竹縣武術舞獅發展協會帶來精彩演出外，還有囊獲2屆金曲獎客語專輯的黃子軒與山平快、日本高知國士舞雙團、阿提密斯室內樂團，及本縣傑出演藝團隊新竹縣立交響管樂團、大新竹管樂團及巴雀藝術共襄盛舉，壓軸則由享譽全國的築夢舞集帶來環境劇場《寮 客庄》。

入夜後，晚上6點半開始於禾埕廣場推出「共下來寮鼓舞晚會」，將掀起另一番高潮，由新瓦屋花鼓隊打頭陣，接著艸雨田舞蹈劇場、蕭迦勒及金臂勾樂團、國立台灣戲曲學院、築夢舞集、福爾摩沙舞劇場及藝想台灣，帶來多元、扎實歌舞樂戲表演陣容。活動也於園區各角落安排傳統表演藝術區，讓民眾零距離接近客家藝術，大呼不虛此行。

另外，田昭容說，傳統戲曲巡演活動將邀請國立臺灣戲曲學院青年劇團、新樂園戲劇團、松興戲劇團、明華園戲劇團於10月20、26日，11月22、29日分別至竹東、橫山、峨眉、寶山四個鄉鎮進行精采演出。

活動詳情請上新竹縣政府文化局網站（https://www.hchcc.gov.tw/）或電洽（03）5510201轉300-306。