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桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市新屋區永安北岸濱海遊憩區後湖溪畔，新設立浮動碼頭及引進獨木舟，提供遊客全新的划船體驗。市長鄭文燦今天親自到場主持起槳啟航儀式，並與現場民眾一同拾起槳、穿上救生衣，體驗第一次坐上獨木舟的驚喜，直呼原來划獨木舟是這麼的簡單又有趣，歡迎有興趣的市民朋友，踴躍報名參加體驗。

鄭文燦表示，永安漁港除南岸的綠色隧道是全國知名觀光景點，北岸也有豐富自然生態資源及防風林美景，市府研議打造北岸後湖溪泛舟低碳旅遊景點，陸續設置完整碼頭設施及遊戲環境，並以委外招商方式營運，讓南北兩岸有不同的旅遊方式。未來將推動點亮新屋125 計畫，將新屋打造成為兼具觀光遊憩、環境教育及海客文化新亮點。

永安漁港南岸的新屋綠色隧道，假日人潮很多，但一水之隔永安漁港北岸濱海遊憩區，雖擁有後湖溪河堤步道、濕地生態、木麻黃防風林，沿途也有相當豐富的自然生態，絲毫不遜於台南的四草濕地，可惜的是到訪遊客並不多。

市府為帶動當地觀光人潮，特別規劃在後湖溪畔設立浮動碼頭及引進獨木舟，提供遊客全新的划船體驗，並安排生態解說員介紹後湖溪珍貴的自然資源，並與在地社區合作發展生態旅遊產業，增加當地民眾的就業機會。

未來將再規劃設置親水觀景平台、戶外親子遊樂區、湖畔咖啡屋等休閒服務設施，並配合端午節、七夕情人節、中秋節等重要節日辦理各項主題活動，吸引更多遊客造訪體驗後湖溪的生態之美。

後湖溪獨木舟體驗活動全程免費，體驗內容包括陸上操舟練習＋安全守則，水上行舟技術練習，並由專業教練親自指導划獨木舟的技巧、口令以及如何跟伙伴攜手划舟，歡迎所有7到77歲的桃園市民（7歲以下身高須滿115公分以上），即日起可到桃園市府海岸管理工程處官網或報名專線03-4865104完成預約，活動約可提供1000位體驗人次，額滿為止。

桃園市新屋永安漁港後湖溪獨木舟體驗活動，今天由市長鄭文燦主持下水起槳啟航儀式，記...
桃園市新屋永安漁港後湖溪獨木舟體驗活動，今天由市長鄭文燦主持下水起槳啟航儀式，記者張弘昌／攝影
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桃園市新屋永安漁港後湖溪獨木舟下水首航，桃園市長鄭文燦主持起槳啟航儀式，並與現場...
桃園市新屋永安漁港後湖溪獨木舟下水首航，桃園市長鄭文燦主持起槳啟航儀式，並與現場民眾一同拾起槳、穿上救生衣，體驗第一次坐上獨木舟的驚喜。記者張弘昌／攝影
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獨木舟碼頭濕地鄭文燦
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