親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

桃園社會局前局長住海砂屋 混泥土剝落砸損客廳椅

2019-10-14 16:53聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市桃園區海砂屋正光花園新城日前再發生屋裡「石塊」掉落，而且是社會局前局長古梓龍住家，住了30多年雖然「不想搬看來也不行」，但是古梓龍決定還是繼續住，希望早日更新重建。

正光花園新城落成超過35年，被確認為海砂也有25年以上，雖然2012年成立重建會，市府和前縣議員黃享欽等地方民代也好幾次協調，但是社區對參加政府獎勵更新一直無法達成共識，隨著一年一年過去，海砂屋損壞情況越來越明顯。

市議員黃家齊今天在議會質詢都市發展局時指出，社會局前局長古梓龍也住在正光花園新城，上周9日客廳屋頂突然幾塊混泥土剝落，加起來有1張座椅面積大，正好掉在椅子上，古梓龍當時外出，太太在浴室，如果坐在客廳看電視或休息，恐怕難免被砸傷。

黃家齊也投入正光花園新城都更重建協調工作，目前多數住戶同意都更，少數不同意，他建議都發局未來社會住宅完成後，考量能否先安置海砂屋住戶，以利推動更新重建，都發局局長盧維屏表示，雖然目前沒有安置海砂屋住戶的例子，但是可以研議透過包租代管、搬遷補助或社宅安置，找出合適的方法推動海砂屋早日都更。

前縣議員黃享欽也住正光花園新城，他指出，正光花園新城是5層樓沒電梯的公寓社區，近200戶72年落成，84年因為陸續出現牆壁磁磚掉落、鋼筋腐蝕，樓板水泥剝落等問題，住戶懷疑房屋結構有問題，於是請來結構技師鑑定確認混凝土的氯離子含量超過標準，市府列入海砂屋。

社會局前局長古梓龍住的海砂屋日前混泥塊剝落砸中客廳座椅。圖／桃園市議員黃家齊提供
社會局前局長古梓龍住的海砂屋日前混泥塊剝落砸中客廳座椅。圖／桃園市議員黃家齊提供
分享

海砂屋都更
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16

桃園南崁國門陸橋補強 今晚9點至16日兩次9小時交管

2019-10-14 17:33

尚青海鮮銷售空間 新竹漁港直銷中心大棚架開工

2019-10-14 14:19

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

她存私房錢20年263萬元捐救護車 造福人群

2019-10-14 13:33

網紅帶逛百貨週年慶 化妝品拼5億業績

2019-10-14 13:28

醫病溝通共享決策 中醫大新竹附醫宣示和響應

2019-10-14 12:54

醫院打針要等一個半小時？ 院方：雙十連假前患者多

2019-10-14 10:28

桃園農博10路小旅行 五感體驗休閒農業區

2019-10-13 23:50

南勢社會福利館 年底完工

2019-10-13 23:08

中壢站前商圈移工多 市府：可借力使力

2019-10-13 23:07

違停、便宜貨 讓中壢車站商圈沒落？

2019-10-13 23:03

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

救受虐犬 時力桃黨部：勿重演龍杰警犬訓練所掩非法

2019-10-13 17:57

新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23

農博吸睛爺忘孫 女警樂當保母

2019-10-13 13:40

來桃園農博尋秘抽獎 見到11個休閒農業區縮影

2019-10-13 13:14

國中生被笑沒母親 戶政貼心讓她身分證母親欄不再空白

2019-10-13 12:28

竹市首座公共托育家園年底將完工 明年啟用

2019-10-13 12:18

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

夯！南投茶博4天狂吸20萬人 唯獨這件事惹民怨

2019-10-13 17:44

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51

他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

旗山82歲翁撞死妻 監理站：滿75歲駕駛人要重新受測

2019-10-13 17:37

影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46

重返「韋昌嶺」 連結馬祖、基隆

2019-10-13 23:17

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

她存私房錢20年263萬元捐救護車 造福人群

2019-10-14 13:33

北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50

北市推Ubike2.0 新北：兩代不相容

2019-10-13 22:59

大陳義胞滄桑史 旗山凱旋新村第一代住戶不到10人

2019-10-14 07:34

斗六火車站交通亂象 雲縣府打造轉運站緩解

2019-10-13 17:51

4天逾11萬人次 台南山上花園水道博物館暴紅

2019-10-13 18:02

台中浩天宮大庄媽祖回鑾 大甲媽祖也共襄盛舉

2019-10-13 19:12

濫用救護車 南市明年元旦起收費

2019-10-13 23:50

捷運民汐線要等柯文哲有空 侯友宜回應了

2019-10-14 15:53

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16

國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07

轉角遇見藝術 大窩山越來越精彩

2019-10-13 19:13

苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16

違停、便宜貨 讓中壢車站商圈沒落？

2019-10-13 23:03

注意！串連新莊板橋的新月橋 今起半封閉施工69天

2019-10-14 13:47

大巨蛋2022年前完工？柯文哲首度鬆口：有機會

2019-10-14 12:40

1579國道客運明上路 林右昌：首都多花1億買新車

2019-10-14 15:49

百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42

影／壯觀！南投茶博首創千人擂茶 「太陽圖騰」草地現

2019-10-13 19:53

大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52

大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32

蔡總統：台灣不缺電 議員：要求市府不發中火4機組許可

2019-10-14 12:55

醫院打針要等一個半小時？ 院方：雙十連假前患者多

2019-10-14 10:28

影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49

先預告大巨蛋都審結果？ 柯文哲：通過後會跟里長溝通

2019-10-14 11:51

彰化偏鄉藝文匱乏 在地基金會12年邀100多場兒童劇

2019-10-13 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top