桃園社會局前局長住海砂屋 混泥土剝落砸損客廳椅

2019-10-14 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市桃園區海砂屋正光花園新城日前再發生屋裡「石塊」掉落，而且是社會局前局長古梓龍住家，住了30多年雖然「不想搬看來也不行」，但是古梓龍決定還是繼續住，希望早日更新重建。

正光花園新城落成超過35年，被確認為海砂也有25年以上，雖然2012年成立重建會，市府和前縣議員黃享欽等地方民代也好幾次協調，但是社區對參加政府獎勵更新一直無法達成共識，隨著一年一年過去，海砂屋損壞情況越來越明顯。

市議員黃家齊今天在議會質詢都市發展局時指出，社會局前局長古梓龍也住在正光花園新城，上周9日客廳屋頂突然幾塊混泥土剝落，加起來有1張座椅面積大，正好掉在椅子上，古梓龍當時外出，太太在浴室，如果坐在客廳看電視或休息，恐怕難免被砸傷。

黃家齊也投入正光花園新城都更重建協調工作，目前多數住戶同意都更，少數不同意，他建議都發局未來社會住宅完成後，考量能否先安置海砂屋住戶，以利推動更新重建，都發局局長盧維屏表示，雖然目前沒有安置海砂屋住戶的例子，但是可以研議透過包租代管、搬遷補助或社宅安置，找出合適的方法推動海砂屋早日都更。