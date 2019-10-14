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苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16聯合報 記者范榮達／即時報導

台灣自來水公司第三區管理處通銅所因辦理汰換工程，苗栗縣苑裡鎮玉田里、上館里、南勢...
台灣自來水公司第三區管理處通銅所因辦理汰換工程，苗栗縣苑裡鎮玉田里、上館里、南勢里、山腳里、舊社里、泰田里、社苓里，10月16日上午9點至晚上6點停水9個小時。記者陳雅玲／攝影
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台灣自來水公司第三區管理處通銅所因辦理汰換工程，苗栗縣苑裡鎮玉田里、上館里、南勢里、山腳里、舊社里、泰田里、社苓里，10月16日上午9點至晚上6點停水9個小時。

此外，苗栗營運所辦理「明德淨水場高壓用電設備委外檢測及600公厘電動閥修理工程」，10月17日上午8點到下午3點停水區域，包括苗栗市嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、玉苗、維祥、維新、上苗、北苗、中苗、青苗、綠苗里，後龍鎮豐富、校椅、新民、復興、東明、埔頂、大庄里，頭屋鄉明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭村。

水壓降低區域，包括苗栗市新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗里，後龍鎮外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑里。

台灣自來水公司第三區管理處籲請，影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，建築物自來水進水口低於地面的用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染。

苗栗縣苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉10月17日停水，水公司籲請用戶注意。圖／擷自台灣省...
苗栗縣苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉10月17日停水，水公司籲請用戶注意。圖／擷自台灣省自來水公司網站
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停水污水
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