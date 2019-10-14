尚青海鮮銷售空間 新竹漁港直銷中心大棚架開工

2019-10-14 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市漁產品直銷中心為新竹漁港內的商業活動最熱絡的區域，也是市民與遊客來到新竹漁港品嘗及採買海鮮最佳選擇，過去直銷中心戶外攤販受風吹日曬雨淋、環境雜亂，飽受觀光客詬病，待兼具實用與造型的戶外棚架完工後，會成為身兼增加漁民收益、促進漁港轉型觀光休閒漁業的重要據點；今天漁產品直銷中心攤商棚架動工典禮，預計2020年8月底完工。

副市長沈慧虹表示，直銷中心整建工程將分成三部曲，首部曲為直銷中心戶外大棚架與攤販搬遷，二部曲是明年啟動的直銷中心重建，直銷中心完工啟用後，便將舊建築拆除並重整周遭環境，將新竹漁人碼頭整體轉型為北台灣觀光休閒漁業的重要據點。

漁產直銷中心攤商露天棚架整建工程投入1.1億，將規畫可容納74個攤商的戶外空間，導風通風為主要設計理念，外觀與屋頂採流線造型，營造出與海風共舞的嶄新風貌，未來提供民眾最優質的環境、採買南寮尚青的海鮮。