9旬老翁駕電動車迷途16公里 警伸援手解危

2019-10-14 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園即時報導



90歲孫姓老翁駕著電動車，從新北市鶯歌區外出買菜，因回家時方向感迷失，竟越走越遠，最後因為電動車車電力耗盡，卡在平鎮區平等路路邊。警員發現老翁時，老翁已有輕微脫水現象，算算路程老翁已騎了4小時及16公里遠，還好員警緊急將老翁帶回安置，並順利通知到老翁家屬，解決一場危機。

平鎮警分局建安派出所副所長洪福麟表示，14日上午10時30許，派出所警員簡旭佑、張政華及女警林彥汝，巡邏行經平鎮區平等路時，看見一名老翁趴在電動車龍頭上一動也不動，3名員警立即停車上前查看，警方發現老翁身體虛弱，疑有輕微脫水現象，隨將老翁載回派出所內休息。

警方調查發現，家住新北市鶯歌區90歲孫姓老翁，14日清晨5點多騎著電動四輪機車自住家出門，要到附近的傳統市場買菜，但不知怎麼騎的竟迷失方向，老翁漫無目地的沿著鶯歌區、桃園市八德區一路往南騎，整整騎了4小時及16公里遠路程，才因為機車電力耗盡，卡在平鎮區平等路邊。