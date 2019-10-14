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忍一下三年官、兩年滿？掙扎在績效與偵查魂的警察

9旬老翁駕電動車迷途16公里 警伸援手解危

2019-10-14 14:18聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

90歲孫姓老翁駕著電動車，從新北市鶯歌區外出買菜，因回家時方向感迷失，竟越走越遠，最後因為電動車車電力耗盡，卡在平鎮區平等路路邊。警員發現老翁時，老翁已有輕微脫水現象，算算路程老翁已騎了4小時及16公里遠，還好員警緊急將老翁帶回安置，並順利通知到老翁家屬，解決一場危機。

平鎮警分局建安派出所副所長洪福麟表示，14日上午10時30許，派出所警員簡旭佑、張政華及女警林彥汝，巡邏行經平鎮區平等路時，看見一名老翁趴在電動車龍頭上一動也不動，3名員警立即停車上前查看，警方發現老翁身體虛弱，疑有輕微脫水現象，隨將老翁載回派出所內休息。

警方調查發現，家住新北市鶯歌區90歲孫姓老翁，14日清晨5點多騎著電動四輪機車自住家出門，要到附近的傳統市場買菜，但不知怎麼騎的竟迷失方向，老翁漫無目地的沿著鶯歌區、桃園市八德區一路往南騎，整整騎了4小時及16公里遠路程，才因為機車電力耗盡，卡在平鎮區平等路邊。

後經員警檢視老翁身體，還好只是因為太陽曝曬有輕微脫水現象，經警方細心照顧後，老翁身體並無大礙，在警方的協助下，也順利通知到家屬前來接人，孫姓老翁家屬也頻頻向警方道謝，還好有員警熱心幫忙，老翁才可以順利平安回家。

90歲孫姓老翁騎電動車買菜，卻迷途耗盡電動車電力，在16公里遠的平鎮區迷途，巡警...
90歲孫姓老翁騎電動車買菜，卻迷途耗盡電動車電力，在16公里遠的平鎮區迷途，巡警見狀將他帶返警派出所安置，通知他的家人趕來領回。圖／平鎮警分局提供
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90歲孫姓老翁騎電動車買菜，卻迷途耗盡電動車電力，在16公里遠的平鎮區迷途，巡警...
90歲孫姓老翁騎電動車買菜，卻迷途耗盡電動車電力，在16公里遠的平鎮區迷途，巡警見狀將他帶返警派出所安置，通知他的家人趕來領回。圖／平鎮警分局提供
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90歲孫姓老翁騎電動車買菜，卻迷途耗盡電動車電力，在16公里遠的平鎮區迷途，巡警...
90歲孫姓老翁騎電動車買菜，卻迷途耗盡電動車電力，在16公里遠的平鎮區迷途，巡警見狀將他帶返警派出所安置，通知他的家人趕來領回。圖／平鎮警分局提供
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