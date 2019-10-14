地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市一男子家裡地板經常「發熱」常保持30至35度，他查不出原因跟社區管委會反映，找樓下屋主了解情況，屋主坦言因為在室內擺放許多資訊設備以及主機，還說要「挖礦」，大家才察覺原來採集「比特幣」會出現這種情況。

市議員黃敬平接到男子陳情，今天在議會質詢都市發展局如何管理，得到的答案是如果沒涉嫌竊電，目前沒有法律可以規範。

黃敬平指出，男子對地板發熱起先不以為意，後來覺得情況不尋常，買來紅外線溫度槍測量，發現家裡地板不分晝夜居然都維持30至35度高溫，即便開冷氣溫度仍然居高不下，向管委會反映後，社區主委、委員到男子家感受，地板溫度確實高，連絡樓下的屋主才明白原因。

比特幣(BIT COIN)是一種用區塊鏈作為支付系統的加密貨幣，以被稱為「挖礦」的方法產生，只要有足夠的資訊設備以及主機，任何人都可以參與，10月份的匯率1個比特幣約台幣25萬8000元，難怪投資客趨之若鶩。

男子擔心高溫引起火災，今年7月向市政信箱反映，都發局回覆都市計畫住宅區無法規範住宅資訊設備，也就是無法可管。

黃敬平說，都發局跟陳情人表示會在法規研商會議中，研討納管之可行性，結果至今沒有進一點展，科技日新月異，法規很難追得上，但法令應與時轉，以本案為例，民眾的問題仍然未獲解決，在都發局法規正式研議納管之前，陳情人每天都在惶恐之中，因為他不知道或許哪一天上班離家之後，出個門可能房子就被燒了，難道真的要等到失火了，再以公共危險罪處罰採礦的屋主嗎，為什麼不能在事情發生之前做預防。

黃敬平指出，住戶把房子當作機房裝設多台電腦和伺服器、用電設備有走火的疑慮，涉及公共安全的問題，過去桃園市有警方取締竊電的案例，最終以違反電業法、竊電罪嫌送辦。