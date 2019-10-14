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網紅帶逛百貨週年慶 化妝品拼5億業績

2019-10-14 13:28聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹大遠百首波週年慶於10月16日至11月5日登場，業者除祭出高達15.5%回饋的滿千送百及信用卡刷卡禮，因應網紅經濟持續有感，推出「網紅帶逛」、「直播分享」、「樓管特輯」教大家「週年慶必買攻略」，如何買、如何逛最划算；採購重點化妝品此共推出4.6萬組特惠組，預估創下5億業績，全館為期41天的週年慶預估帶來17.25億元業績。

業者表示，迎戰百貨年度盛事，週年慶促銷大方送，購物祭出15.5%回饋，包括化妝品、內睡衣單筆2千送2百，全館累計5千送5百，國際精品與大家電單筆1萬送1千，主題餐廳單筆滿2千元送2百；另有14大銀行卡享全館單筆分期滿5千送250，11大銀行數位3C單筆分期滿1萬送6百。搶在首12日最優惠男、女、童服飾單筆刷卡8千8百再送2百，並有獨家加碼MUJI當日單櫃滿5千送5百回饋。另外週年慶期間，全館單筆消費滿2千就可參加汽車抽獎活動，有機會獲得市價49.9萬的KIA Picanto汽車一部。

除全館滿額回饋外，針對HAPPY GO Pay也規劃加碼促銷，即日起至11月25日持遠百APP使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡可享單筆2千元贈1百，綁定遠銀信用卡單筆滿5千再加贈1百元，另有周周來店禮、高消費禮、綁定禮、會員日禮及百萬點抽獎等最高可享19%回饋。 

另外，最受女性歡迎的化妝品首5日排隊限定組，將於上午11時準時開賣，共推出4.6萬組特惠組，每人限購乙組，預估創下5億業績。新竹大遠百首波週年慶也由網紅「多肉太太」及「梨寶」針對全館推薦採購重點，美妝則有網紅「波痞」、「到處都是瘋女人」推薦必買商品。

新竹大遠百首波週年慶於10月16日至11月5日登場，業者除祭出高達15.5%回饋...
新竹大遠百首波週年慶於10月16日至11月5日登場，業者除祭出高達15.5%回饋的滿千送百及信用卡刷卡禮。圖／新竹大遠百提供
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