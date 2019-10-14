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醫病溝通共享決策 中醫大新竹附醫宣示和響應

2019-10-14 12:54聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

為了讓醫護病三方支持「醫病溝通共享決策」，中國醫藥大學新竹附設醫院響應衛福部病安活動週，重視「病人安全」，希望病人能夠化被動為主動，積極參與與自己有關的醫療過程。院長陳自諒、副院長葉坤祥、副院長阮春榮、家醫科主任胡松林、癌症中心主任鍾智淵和護理部副主任張鳳媛等醫護人員今天在精采的菲力魔術表演中揭開活動序幕，共同宣示和響應。

陳自諒指出，病人安全我會「應」，希望做到「3應」，分別是「響應、回應和反應」。醫療院所「響應」參與病人安全活動及落實病人安全的措施，舉辦團體衛教或舉辦講座；病人誠實「回應」醫療人員的詢問，當醫護人員詢問姓名及相關問題時會主動回答，主動告知醫護人員重要的健康狀況，像是用藥、過敏、曾開過的刀…等。對醫療人員說明有不清楚、身體任何不舒服的地方或發現周遭有不安全的環境或狀況，主動「反應」給醫護人員知道，在服用藥物後若有不舒服的地方，主動告知和諮詢醫師、藥師、護理師醫療專業人員。

「醫病溝通做得好，聰明就醫沒煩惱。」為了讓民眾響應病安週，即日起到10月19日，上午9點到下午4點，只要在中醫大新竹附醫一樓大廳，參加病安週活動，填完響應卡和問卷就會獲得一份精美禮品，數量有限，送完為止。

中醫大並且安排10月16號和10月18號上午11點，分別在血液腫瘤科門診2F和外科門診1F舉行「病人安全我會應」醫病溝通講座，10月17號上午10點 在一樓大廳舉行「提升用藥安全」講座，歡迎民眾踴躍參與。

中國醫藥大學新竹附設醫院響應衛福部病安活動週，重視「病人安全」，希望病人能夠化被...
中國醫藥大學新竹附設醫院響應衛福部病安活動週，重視「病人安全」，希望病人能夠化被動為主動，積極參與與自己有關的醫療過程。記者郭政芬／攝影
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為了讓醫護病三方支持「醫病溝通共享決策」，中國醫藥大學新竹附設醫院響應衛福部病安...
為了讓醫護病三方支持「醫病溝通共享決策」，中國醫藥大學新竹附設醫院響應衛福部病安活動週。記者郭政芬／攝影
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