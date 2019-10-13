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轉角遇見藝術 大窩山越來越精彩

2019-10-13 19:13聯合報 記者范榮達／即時報導

苗栗縣大湖鄉大窩生態園區深具生態及人文之美，4座地景藝術最近又就位，轉個彎遇見藝術，地方希望作品能夠長駐，新增觀光亮點。

客委會第1屆「台3線藝術季」系列策展活動，10月19日到12月15日，分別在桃竹苗等地登場，其中，「大窩穿龍圳地景藝術節─水織路」，列為代表苗栗地方精神主題區域，苗栗縣大湖鄉大窩生態園區12條穿龍（竉或窿）圳群歷史1百多年，也是全台留存罕見古圳系統。

國立苗栗農工森林科退休主任、地方文史工作者彭宏源說，苗栗縣台3線沿線三灣、獅潭到大湖，沿著河川縱谷孕育出淺山緩坡河階地形，先民開發首要之務要設法取得水源，因此在溪流築埤頭攔水，河岸沿等高線開闢水圳，將溪水引至田中或埤塘，如果附近沒有溪流，人力一鋤頭、一畚箕開鑿，甚至必須穿山而過引水。

他表示，當時水權分配全靠彼此信任，平時排班巡視水圳路線，若有水圳崩壞或漏水，或被枯枝、落葉等雜物阻塞，經常需要集眾人合力完成，年尾還要聚餐聯絡情誼，尤其發生水災沖毀埤頭，造成水圳崩落，全員還要出動修復，穿龍圳群維繫居民社群凝聚力與感情，部分保留完整，值得珍惜保存。

客委會大窩穿龍圳地景藝術節就是以穿龍圳「水織路」為主題，4座地景藝術沿著大窩溪、穿龍圳步道完成布置，藝術節並規畫「五感生活體驗」，包括水圳文化導覽、山村中香氣練習、「食在地」牛汶水製作、奉茶講古、水頭說歌等，必須事先報名，重頭戲10月26日開幕雲水音樂會，11月9日星光音樂會，相關訊息可上臉書「大窩穿龍圳地景藝術節」粉絲專頁查詢。

苗栗縣政府文化觀光局指出，大窩山除了穿龍圳外，大窩溪2001年9月封溪護魚至今，台灣特有種台灣馬口魚成群悠游，4月螢火蟲爆發，4、5月滿山油桐花盛開，還有知名客家歌曲作家涂敏恆故居供憑吊，文觀局將與客委會、大湖鄉公所協調，希望地景藝術節結束，4座創作仍留在原地，再添觀光亮點。

此外，文觀局呼籲地景藝術屬開放空間，遊客不要破壞作品，垃圾不斷丟，大窩溪封溪保育中，不要垂釣、撈捕、露營或烤肉，步道也公告禁菸，小心觸法被罰。

苗栗縣大湖鄉大窩生態園區溪床可見埤頭崩壞，被抽水馬達取代的時代變遷腳步。記者范榮...
苗栗縣大湖鄉大窩生態園區溪床可見埤頭崩壞，被抽水馬達取代的時代變遷腳步。記者范榮達／攝影
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客委會苗栗縣大湖鄉「大窩穿龍圳地景藝術節」4座地景藝術創作就位，歡迎遊客體驗欣賞...
客委會苗栗縣大湖鄉「大窩穿龍圳地景藝術節」4座地景藝術創作就位，歡迎遊客體驗欣賞。記者范榮達／攝影
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苗栗縣大湖鄉大窩山人文氣息濃，「客家本色」作家涂敏恆故居供憑吊。記者范榮達／攝影
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苗栗縣大湖鄉大窩溪封溪保育，馬口魚成群悠游，賞魚有療癒。記者范榮達／攝影
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苗栗縣大湖鄉大窩山人文氣息濃，「客家本色」作家涂敏恆故居供憑吊。記者范榮達／攝影
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客委會苗栗縣大湖鄉「大窩穿龍圳地景藝術節」4座地景藝術創作就位，歡迎遊客體驗欣賞...
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苗栗縣大湖鄉大窩山穿龍圳過山洞引水，目前仍可見水道。記者范榮達／攝影
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客委會苗栗縣大湖鄉「大窩穿龍圳地景藝術節」4座地景藝術創作就位，歡迎遊客體驗欣賞...
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客委會苗栗縣大湖鄉「大窩穿龍圳地景藝術節」4座地景藝術創作就位，歡迎遊客體驗欣賞...
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藝術節苗栗縣客委會

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