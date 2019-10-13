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影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11聯合報 記者曾增勳／即時報導

為鼓勵民眾路跑運動，桃園市體育會馬拉松委員會主辦第一屆大觀盃全國馬拉松比賽，由大園竹圍漁港開跑，由漁港彩虹橋帶著跑者往桃園西濱海邊秘境奔馳，途經許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀音大潭藻礁知名秘境，沿途欣賞海岸線美麗風光，馬拉松委員會總幹事蔡萬春今天下午說，主辦單位特別準備烤豬、烤雞、鱘龍魚、蛋、巧克力及礦泉水等營養補給品，讓跑者補充體力。

第一屆大觀盃西濱馬拉松比賽分男、女組賽程，包括全馬42公里、半馬21公里、健康組10公里及親子組3.5公里賽，由竹圍漁港桃園區漁會大樓廣場開跑，沿著大園、觀音濱海線抵達觀音桃園科技園區折返。大園區長徐藍科今天下午代言表示，邀請民眾12月8日來參加路跑健身，欣賞西濱沿海美麗海岸，他自己也首度參加馬拉松比賽。

蔡萬春表示，為鼓勵民眾健康運動，這項馬拉松賽也是桃園首次西濱秘境路跑，從竹圍漁港、彩虹橋往西濱海邊秘境，體驗海岸線美麗風光，比賽各站補給無上限，供應烤豬、烤雞、鱘龍魚、蛋、巧克力及礦泉水等營養補給品，完賽獎品贈送第一屆紀念衫，報名費為42公里全馬組900元、21公里半馬組750元、10公里健康組500元、3.5公里親子組300元，歡迎喜愛路跑民眾、親子報名參加。報名網址：(https://baoming.irunner.com.tw/tourismCup2019)

桃園市第一屆大觀盃全國馬拉松比賽12月8日由竹圍漁港開跑，首屆沿海邊地景秘境奔跑...
桃園市第一屆大觀盃全國馬拉松比賽12月8日由竹圍漁港開跑，首屆沿海邊地景秘境奔跑，補給烤豬烤雞超豐富。記者曾增勳／翻攝
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桃園市第一屆大觀盃全國馬拉松比賽12月8日由竹圍漁港開跑，首屆沿海邊地景秘境奔跑...
桃園市第一屆大觀盃全國馬拉松比賽12月8日由竹圍漁港開跑，首屆沿海邊地景秘境奔跑。記者曾增勳／翻攝
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馬拉松路跑親子

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