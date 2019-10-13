影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／即時報導



為鼓勵民眾路跑運動，桃園市體育會馬拉松委員會主辦第一屆大觀盃全國馬拉松比賽，由大園竹圍漁港開跑，由漁港彩虹橋帶著跑者往桃園西濱海邊秘境奔馳，途經許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀音大潭藻礁知名秘境，沿途欣賞海岸線美麗風光，馬拉松委員會總幹事蔡萬春今天下午說，主辦單位特別準備烤豬、烤雞、鱘龍魚、蛋、巧克力及礦泉水等營養補給品，讓跑者補充體力。

第一屆大觀盃西濱馬拉松比賽分男、女組賽程，包括全馬42公里、半馬21公里、健康組10公里及親子組3.5公里賽，由竹圍漁港桃園區漁會大樓廣場開跑，沿著大園、觀音濱海線抵達觀音桃園科技園區折返。大園區長徐藍科今天下午代言表示，邀請民眾12月8日來參加路跑健身，欣賞西濱沿海美麗海岸，他自己也首度參加馬拉松比賽。