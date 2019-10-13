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救受虐犬 時力桃黨部：勿重演龍杰警犬訓練所掩非法

2019-10-13 17:57聯合報 記者鄭國樑／即時報導

時代力量桃園黨部今天下午指出，桃園市龍杰警犬訓練所雖享譽國際、屢奪世界訓犬賽大獎，但近日遭爆訓練師虐狗行徑、內部環境惡劣，毛小孩受傷生病的情景令人痛心。更糟糕的是，龍杰警犬訓練所這幾年多次獲桃市府表揚，負責人陳俊杰2017年間甚至受邀出席各項動物保護宣傳活動，動保處還聘陳擔任內部指導教師。

時代力量桃園黨部要求安置受虐犬、擴大徹查秉公懲處，立即公開度桃園市特定寵物業查核評鑑報告，全案未經許可經營應重罰300萬，桃市府要檢討過去合作業者，切勿再發生與違法業者合作情事

時代力量桃園黨部表示，這次事件反映政府長期以被動的態度，接受業者登門申請許可證，卻忽略主動出擊，將有繁殖、買賣、寄養事實行為的業者一併納入管理，明顯行政怠惰我，農委會也應發文各縣市政府，全面徹查3類型業者：以訓練為名招收犬隻住宿的訓練犬學校、寵物美容訓練機構、比賽犬專門玩家。一旦有繁殖、買賣、寄養事實者，應納入特定寵物業管理範疇。

警犬訓練所負責人陳俊杰曾在臉書PO出與鄭文燦市長的合照，時力質疑「有關係就沒關係非法經營還能跟市府合作？」名目上以訓練所名義收取高額訓練費，私下卻同時經營犬隻的繁殖、寄養及買賣，但並沒有申請特定寵物業的許可，這種用合法掩護非法的狀況，如今在各方輿論的爆料與緊追下，鄭文燦已宣布依動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」裁罰7萬5000元，動保處也勒令龍杰警犬訓練所停業，但桃市府跟業者合作這麼久，竟然無法糾錯，絕對要檢討是哪根螺絲釘鬆了。

時力桃園黨部指出，市政府10月9公告的「108年度桃園市特定寵物業查核評鑑結果」看到的數據資料非常漂亮，但龍杰警犬訓練所未申請特定寵物業，因此不會是報告中列為檢驗的對象，桃市府要立刻公開評鑑報告，讓市場透明，民眾有權知道優良廠商，並淘汰不願守法的業者，保障動物安全。

時力桃園黨部表示，目前龍杰訓練所被勒令停業，市府應依據動物保護法予以沒入，並緊急給予適當安置，但我更關心訓練所的犬隻處在惡劣的環境，受虐等證據應送往動物醫院診斷並治療，其餘犬隻應造冊做紀錄，切勿讓所方湮滅證據。若因桃園動物收容所爆滿超收而令該批犬隻原地安置，也應做好完整造冊含晶片、拍照、健檢等醫療紀錄後，再行鼓勵民間認養。

時力提醒桃市府，本案未經許可經營寵物繁殖、買賣與寄養，動保法第6條不足為懲，非法經營應依法重罰300萬元依據動物保護法第 25-2 條「未經直轄市或縣（市）主管機關許可，擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者，處新臺幣十萬元以上三百萬元以下罰鍰，並令其停止營業；拒不停止營業者，按次處罰之」。

市府徹查相關違紀之後，應著手追查，是否有其他業者以訓練為名招收犬隻住宿的訓練犬學校、寵物美容訓練機構及比賽犬玩家之名，實際上有繁殖、寄宿(養)、買賣之實，卻屢屢不依法申請許可，不依照規定行事規避評鑑，動保單位也應一併做調查「不是寵物店才有買賣；寵物旅館才有寄宿」，切勿讓名實不符的機構存續，不讓憾事再發生。

時力桃園黨部強調，其實在106年修正的「特定寵物業管理辦法」在今年剛過2年輔導期，希望大家能從桃園經驗記取教訓，跟政府有合作或得獎的不一定有申請合法營業；各地動保單位應要徹查讓未依法申請許可的業者改進，毛小孩的安全不能打折。

時代力量桃園黨部要求安置受虐犬、擴大徹查秉公懲處，立即公開度桃園市特定寵物業查核...
時代力量桃園黨部要求安置受虐犬、擴大徹查秉公懲處，立即公開度桃園市特定寵物業查核評鑑報告，圖為龍杰警犬訓練所。圖／桃園市動物保護處提供
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