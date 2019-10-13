新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹高商創校至明年將迎接80周年校慶，校方除了有熱鬧的慶祝活動，包含邀請知名校友返校演講、老照片展覽、校友回娘家的餐敘活動等，及運動會與園遊會等，也順勢推出新竹高商專屬的LINE貼圖「我是新商人」，校方表示，這是眾多慶祝活動的第一波，期盼透過貼圖的傳遞，讓更多人知道新竹高商80周年校慶，也盼藉聚師生的向心力，找到更多的校友返校，一起慶祝母校80歲生日。

這款貼圖來自校長劉曉雯構想，而貼圖由實習主任陳尚斌與他8年前所指導的網頁設計學生吳立敏共同設計，貼圖主角都穿著新竹高商黃色制服，充分展現黃衫之子的特色與氣質，而貼圖內容的設計與新商校園生活有關，很貼近在校生的日常生活。

校方表示，校友吳立敏目前在科學園區擔任程式設計師，在校期間就是動漫社的成員，喜歡動漫的一切，閒暇時間除了喜歡到各處看展外，也會利用電腦繪圖的方式繪製動漫人物，即便從新竹高商畢業多年，仍與老師保持密切聯繫，每年過年過節前夕，還會以自繪的動漫人物製成卡片，祝賀老師佳節愉快，這種特殊又有意義的賀節方式，多年來不曾間斷。

而這貼圖的背後，還有一個小插曲，原本校長劉曉雯以為貼圖上架前，需要有一筆存款，當時校友陳炳輝得知母校的需求後，主動捐了新台幣6萬元給校方，讓貼圖可以順利上架，不過後來才知道，有收費的貼圖不需要先存一筆款項，劉曉雯感動表示，「校友回饋母校的心，我們很感謝」。