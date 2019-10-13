來桃園農博尋秘抽獎 見到11個休閒農業區縮影

2019-10-13 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市政府觀光旅遊局表示，市府近兩年大力推廣休閒農業區，目前已有8個休閒農業區經農委會公告劃定，今年再提報增加3處，未來預計將會有11個休閒農業區分佈在整個大桃園地區，發展出一個個獨特又美麗的休閒農業區。

觀旅局指出，休閒農業區不只是觀光農業，也是體驗農業，今年桃園農業博覽會觀旅局規畫「桃林秘境」，融入11個休閒農業區的特色，以視、聽、觸、嗅、味5種感覺的方式體驗，介紹富含生活韻味的休閒農業秘境。

「桃林秘境」像時光旅行以農業時序為縱軸，吃喝玩樂為橫軸，規畫4場主題活動，除了先前9月30日「春樂尋覓樂園」、10月5日「夏遊秘境遊樂趣」、10月12日「秋收音樂會（夜間）」，還有10月19日「東嘗西嘗藏美味」，另外有手做五感體驗DIY，帶領大家在輕鬆有趣的氣氛下認識桃園的休閒農業區。

遊客在農博深入秘境找到5個景點合影或體驗蓋章，最後在主題館入口景區拍照打卡即完成任務，同時可以到尋秘故事館瞭解休閒農業區有哪些特色及特產，尋秘成功者即可至尋秘故事館服務區參加抽獎活動，有機會獲得休閒農業區特色產品或住宿、美食抵用券等獎品。

2019桃園農業博覽會於9月28日至10月27日熱鬧展開，歡迎大家來感受休閒農業區結合生產、生活與生態三生一體的農業特色，看見更多彩多姿的桃園休閒農業文化。「桃林秘境」展區在活動期間內，邀請大眾化身守護精靈，一同尋覓美麗桃園，體驗新農業文化。

觀旅局配合農博開展，結合周邊景點，規畫10條「農博小旅行」，讓遊客在農博探究農業發展脈絡的不同面貌，也體驗桃園各地自然與人文的風光美景。活動特別推出團體報名優惠，名額有限，報名從速，歡迎大家一同報名參加農博小旅行，體驗農饗時光，共同樂遊桃園。

更多資訊可以參考以下網址：桃園農業博覽會 https://agriexpo.tycg.gov.tw/

2019農博小旅行臉書粉絲團 https://www.facebook.com/2019ftravel/

遊程報名網頁 http://bit.ly/2Z58ybj