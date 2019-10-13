竹市首座公共托育家園年底將完工 明年啟用

2019-10-13 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市南勢社會福利館將設立竹市首座公共托育家園與北區親子館，新竹市府宣布年底即將完工，屆時將正式實現「一區一親子館」目標，也為高齡者規劃長青學苑及長照據點，受惠民眾的年齡層將「從小顧到老」，預計年底完工，明年陸續啟用。

市府投入超過8千萬打造地上4層樓、地下1層樓的多功能南勢社會福利館，1樓規劃里民活動中心、2樓設立北區親子館、3樓為公共托育家園與定點臨托中心、4樓將設長青學苑與長照據點，市長林智堅前往視察後，除指示加強公設的兒童安全措施，並加速規劃長青學苑課程，他也要求各項設施務必嚴守法規，以安全與舒適優先考量，掌控設備裝設時程，讓室內裝修工程如期如質完工。

社會處表示，位於2樓的北區親子館將有「浮島樂園」，就像漂浮在空中的小型操場，讓0至6歲兒童能玩球、探險、搭小帳棚露營，訓練大小肌肉群發展，社會處長2樓北區親子館著重環境安全及親子友善服務，空間設計能刺激並提升幼兒活動力，同時減輕親職照顧壓力。

位於3樓則是竹市首間公共托育家園，以溫暖木質風格打造類家庭式托育空間，可供12名2個月到2歲嬰幼兒托育服務，設有活動區、睡眠區、盥洗室、餐飲廚房區及專屬小小孩的洗手台等，李季縈表示，3樓北區公共托育家園將提供竹市2個月到2歲幼兒平價優質托育服務，並開辦定點臨托服務，讓家中有6個月到6歲幼童的家長依需求預約使用。

視察過程中，林智堅市長特別要求提高兒童安全防護措施，包括包覆尖角、鋪防撞泡棉、注意玻璃帷幕安全度等，避免幼兒奔跑玩耍時被刺傷或刮傷，並要求全館服務設施的動線標示明確一致，打造最便民的空間。