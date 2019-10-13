啟動選戰！鄭朝方辦見面會 粉絲爆棚呼支持

2019-10-13 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣立委第二選區這次選情激烈，民進黨立委參選人鄭朝方昨晚舉辦「方友友見面會」，正式啟動選戰，這次除了線上報名系統被秒殺之外，現場參與粉絲爆棚，鄭朝方辦公室表示，規劃此活動目的是要與粉絲聯繫感情，為競選活動起手式，並透過活動讓參與者更了解鄭朝方相關經歷和個人特質，盼可以透過口語協助宣傳，增加更多鄉親好朋友的支持與認同。

本周鄭朝方辦公室透過網路系統開放報名，不到2小時名額被秒殺，現場參與活動的粉絲也爆棚。現場除了邀請在地歌手甜美姐姐林碧霞展演外，鄭朝方也發揮長才，與在地歌手合唱一曲，充分展現他對於藝術文化領域的堅持與耕耘。於現場，鄭朝方首先感謝所有參與者長期的支持與鼓勵，讓上屆新竹縣長選舉不孤單，也向支持者報告這段日子在地方蹲點耕耘的心路歷程。

鄭朝方辦公室指出，這次在現場觀察可以看出，鄭朝方成功翻轉舊政治，不再淪為口號，從小型社區活動「轉角遇到方」到方友友粉絲見面會，在沒有任何動員的情況下、沒有傳統米粉味，只有靠網路社群宣傳，支持者自發性參與，顯然是人氣滿滿的另類米粉場。