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省錢又環保！竹縣二手再生家具展示網上線

2019-10-13 10:48聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

M型化社會來臨，民眾汏換家具多已不再是不堪使用才丟棄，配合裝潢、更換新樣式、新功能等，大多是民眾更新家具原因，然而這些尚可使用之家具，若成為廢棄物，不免有些資源浪費，新竹縣政府環境保護局在回收大型家具時，若發現有該類家具時，會進行簡易修復、清潔等，將其製成可再利用的二手家具，提供縣民朋友們另一個選購家具之環保又經濟地選擇。

竹縣環保局指出，「垃圾全分類零廢棄」是目前國內推動垃圾處理的政策，垃圾透過分類回收資源物質及源頭減量措施，可逐步達成資源永續利用的目標。廢家具類之巨大廢棄物亦不例外，如經妥善分類回收再利用，不僅可節約自然資源使用，減少廢棄物產生，亦是達成「垃圾全分類零廢棄」的重要一環。

竹縣環保局近年來藉縣內巨大家具回收廠，將廠內可修繕之廢家具回收再利用，或將利用部分經分類、破碎、分選後之可利用材料，製成創意工藝品，如：桌墊、電腦螢幕置物架、或相片架(手機架)等，以期達成廢棄物分類減量，提升資源再利用率目標。

各項二手再生家具與再製品，為了提供民眾們更便利地選購方式，現設置新竹縣二手再生家具展示網頁(http://59.120.17.190/furniture/)，民眾可現在可以先於展示網站上瀏覽、挑選適合地家具與再製品後，再至縣內之巨大廢棄物回收處理廠(現址位於新竹縣新豐鄉興村崁頭134-6至134-9號)進行現場付款領貨。期望縣民朋友們透過更加便利地方式，可以擴大竹縣二手家具的媒合與標售需求，讓更多更廣大的民眾可以便利地接觸與購買，更有效地落實執行「循環經濟」、「物資共享」，創造資源互利互惠的經濟價值。

各項二手再生家具與再製品，為了提供民眾們更便利地選購方式，現設置新竹縣二手再生家...
各項二手再生家具與再製品，為了提供民眾們更便利地選購方式，現設置新竹縣二手再生家具展示網頁。記者郭政芬／攝影
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竹縣環保局近年來藉縣內巨大家具回收廠，將廠內可修繕之廢家具回收再利用。記者郭政芬...
竹縣環保局近年來藉縣內巨大家具回收廠，將廠內可修繕之廢家具回收再利用。記者郭政芬／攝影
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廢棄物新竹

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