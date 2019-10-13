省錢又環保！竹縣二手再生家具展示網上線

2019-10-13 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



M型化社會來臨，民眾汏換家具多已不再是不堪使用才丟棄，配合裝潢、更換新樣式、新功能等，大多是民眾更新家具原因，然而這些尚可使用之家具，若成為廢棄物，不免有些資源浪費，新竹縣政府環境保護局在回收大型家具時，若發現有該類家具時，會進行簡易修復、清潔等，將其製成可再利用的二手家具，提供縣民朋友們另一個選購家具之環保又經濟地選擇。

竹縣環保局指出，「垃圾全分類零廢棄」是目前國內推動垃圾處理的政策，垃圾透過分類回收資源物質及源頭減量措施，可逐步達成資源永續利用的目標。廢家具類之巨大廢棄物亦不例外，如經妥善分類回收再利用，不僅可節約自然資源使用，減少廢棄物產生，亦是達成「垃圾全分類零廢棄」的重要一環。

竹縣環保局近年來藉縣內巨大家具回收廠，將廠內可修繕之廢家具回收再利用，或將利用部分經分類、破碎、分選後之可利用材料，製成創意工藝品，如：桌墊、電腦螢幕置物架、或相片架(手機架)等，以期達成廢棄物分類減量，提升資源再利用率目標。