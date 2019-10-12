龍杰警犬訓練所爆違法寄養、繁殖與買賣 桃市勒令停業

2019-10-12 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



位於桃園楊梅的龍杰訓犬中心是知名警犬訓練所，近日爆出訓犬員虐待、飼養環境堪慮等爭議，桃園市政府動物保護處獲報後入園調查，由於訓犬員坦承虐狗，前天先對他開罰7萬5千元，今天再確認該中心未取得特定寵物業登記許可，違法進行繁殖、寄養與買賣，依違反動保法勒令停業，並將針對業者開罰10萬到200萬元不等罰款。

至於龍杰訓犬中心的業主陳俊杰連日來遭到各界炮轟，他今晚在臉書粉絲頁發出聲明致歉，表示即日起結束龍杰警犬訓練所各項訓犬業務，本人及本所不再從事實際訓犬工作，並就日後退休之生活努力從事各項犬類之公益及顧問工作，龍杰訓犬中心官方網站也被關閉撤下。

市長鄭文燦今晚也在臉書發文，強調獲悉龍杰訓犬中心虐狗事件，立刻要求動保處必須完整調查、儘速處理。經調查有明確違法事實，該罰就罰，已認定該中心違法營運，要求停業。

市府動保處長王得吉說，依動保法規定，營業場域若要從事犬隻的繁殖、寄養或買賣，無論從事哪一項，依法都必須申請「特定寵物業登記許可」，但該中心並未申請任何一項許可。

王說，該訓犬中心不只訓練犬隻，也包含犬隻寄養，由於未取得特寵登記許可，此部分最為明確，至於繁殖與買賣項目，動保處也從相關蒐證資料確認屬實，該中心也未有相關許可，已經勒令該中心停業，依法最高可罰200萬元，即便該中心宣布停業，仍不影響調查懲處。