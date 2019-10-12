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桃園菱潭街2周年慶 孕育年輕人更大的夢想

2019-10-12 19:22聯合報 記者高宇震／即時報導

菱潭街興創基地今日舉辦「菱長好！龍潭舊友好鄰居菱潭街二周年慶活動」，今年結合青年局的「青年投入永續發展行動計畫」，以「開採菱感野菱蔓生」為主題，推出包括硬頸市集、闖關遊戲及表演活動，其中形象店舖「野菱小賣所」，是由街區的店舖青年們帶領中原大學商業設計系及元智大學資訊傳播系的實習生們一同親手設計製作，深具特色。

桃園市長鄭文燦今日下午前往菱潭街興創基地時表示，菱潭街經營兩年有成，已成為龍潭的文化觀光亮點，市府將持續支持菱潭街，發展成地方創生的典範，也會持續推動地方相關政策，讓年輕人發揮創意，孕育出更大的夢想。

菱潭街早期為龍潭美食街，原本是老舊陰暗的巷道，105年起在桃園市龍潭區商業發展促進協會與青年團隊「菱潭興創基地」合作下，以龍元路周邊商圈為中心，推動老舊街區活化計畫，進駐許多文創商品，讓商圈風華再現。

鄭文燦提及，今年3月到美國訪問，至紐約哥倫比亞大學擔任哥大一日客座教授，就以「菱潭街再造計畫」和「東南亞移工休閒育樂活動參與式預算」兩案例，說明參與式預算進行的特色和關鍵，受到學生熱烈討論。

鄭文燦也指出，市府規畫活化龍潭第一市場地下室空間，未來可提供設置工作室、育成中心、工作坊等運用，也會讓「菱潭街興創基地」進駐，給年輕人最大支持。

菱潭街興創基地今年以「開採菱感野菱蔓生」為主題，推出包括硬頸市集、闖關遊戲及表演...
菱潭街興創基地今年以「開採菱感野菱蔓生」為主題，推出包括硬頸市集、闖關遊戲及表演活動。圖／新聞處提供
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菱潭街興創基地今日舉辦「菱長好！龍潭舊友好鄰居菱潭街二週年慶活動」。圖／新聞處提...
菱潭街興創基地今日舉辦「菱長好！龍潭舊友好鄰居菱潭街二週年慶活動」。圖／新聞處提供
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菱潭街興創基地今日舉辦「菱長好！龍潭舊友好鄰居菱潭街二週年慶活動」。圖／新聞處提...
菱潭街興創基地今日舉辦「菱長好！龍潭舊友好鄰居菱潭街二週年慶活動」。圖／新聞處提供
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菱潭街興創基地今年以「開採菱感野菱蔓生」為主題，推出包括硬頸市集、闖關遊戲及表演...
菱潭街興創基地今年以「開採菱感野菱蔓生」為主題，推出包括硬頸市集、闖關遊戲及表演活動。圖／新聞處提供
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青年鄭文燦

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