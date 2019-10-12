苗栗身障者「挑戰」不可能之旅 勇闖天涯圓夢

2019-10-12 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



「我們圓夢了！」苗栗縣肢體傷殘自強協會最近完成「挑戰之旅」，身障會員和志工、親友共16人勇闖絲路，雖然一些成員須倚賴輪椅行動，但沿途大家相互扶持，參訪敦煌莫高窟、月牙泉、青海湖等景點，還見識到了大漠「沙塵暴」的威力；搭機出國對許多靠輪椅行動的身障朋友是「不敢想像」的夢，協會卻連辦了12年，助多人實現心願。

這次8天的挑戰之旅由協會理事長李文清率團，全團共16人，團員近半是身障者，此外還包括志工及家屬親友，其中6名身障者必須使用輪椅，一行9月26日出發直飛蘭州，10月3日返台結束挑戰。

李文清說，這趟旅遊探訪大陸河西走廊及青海湖等絲路景點，讓他感受到滿滿的驚訝，大陸西部二線新興城市的快速發展，已超出他想像，雖然無障礙設施還不如台灣，但大陸人文素養已不斷提升，從柳原搭高鐵要回機場，因列車平常只停靠2分鐘，上車前他們很擔憂，因有6人要靠輪椅行動，結果進站時6名鐵路警察出動，一路將他們推上車，場景讓人感動。

協會前理事長王封台說，輪椅身障者要搭機出國旅遊，並非一般人想像般容易，行李搬運、輪椅推行都是難題，要妥當安排，尤其是一大團身障者，必須先透過旅行社與航空公司協調，飛機走道窄，上下機都必須換乘飛機專用輪椅；協會過往的挑戰之旅曾多達近40人，輪椅在機場形成長龍，引人側目。

他說，大陸過去較欠缺無障礙空間規畫的觀念，這趟旅遊所到的一些景點和城市，無障礙設施以他評估還是「不及格」，但民眾的素養確實提升中，以前在北京的五星級飯店內，有當地人故意模仿他走路一跛一跛的樣子，讓其他非身障團員氣到想揍對方；如今不少當地人會主動詢問要不要幫忙或協助搬東西，已看到進步。