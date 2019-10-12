迎接萬聖節 六福村邀遊客一起來搞鬼

2019-10-12 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／即時報導



搞鬼經濟！六福村連續3年打造萬聖慶典，今年10月初活動一開始即吸引人潮前來體驗，國慶連續4天假期，預計湧入超過6萬人，塞爆六福村墓碑鎮，遊客被鬼嚇卻直呼過癮，邀請遊客把握假期尾聲衝一波！

走在遊樂園內，到處都是著妝的鬼怪，熱門的小丑、安娜貝兒、貞子等全都上場，一旁萬聖變妝間還有排隊等著化妝的人潮。

六福村行銷經理黃淑芳表示，遊客變妝的參與度非常高，連假幾天化妝師已經畫到手軟，這樣的現象也讓整個六福村更具有萬聖節氛圍，加上南瓜園、墓園、4公尺高的骷髏裝置，彷彿來到國外。

六福村表示，即日起至11月3日止迎接西洋萬聖節，六福村鬼城「墓碑鎮」為期1個月的主題活動，主打恐怖分級，俏皮刺激、恐怖驚悚，包含4公尺高的「厄夜骷髏王」矗立在美國大西部街道，下午登場的大遊行「惡靈舞狂歡」，及周末限定最恐怖夜間遊行「厄鬼夜驚魂」，要讓遊客被活屍、鬼怪包圍，「躺棺屍變」限時一分鐘內活屍變裝，「鬼王陪乘」和鬼王一起瘋玩笑傲飛鷹等遊樂設施。