親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

禍不單行！日本千葉縣颱風來襲 又遇規模5.7地震

花蓮市區大火持續一個半小時 已延燒8戶仍未控制

迎接萬聖節 六福村邀遊客一起來搞鬼

2019-10-12 17:21聯合報 記者陳斯穎／即時報導

搞鬼經濟！六福村連續3年打造萬聖慶典，今年10月初活動一開始即吸引人潮前來體驗，國慶連續4天假期，預計湧入超過6萬人，塞爆六福村墓碑鎮，遊客被鬼嚇卻直呼過癮，邀請遊客把握假期尾聲衝一波！

走在遊樂園內，到處都是著妝的鬼怪，熱門的小丑、安娜貝兒、貞子等全都上場，一旁萬聖變妝間還有排隊等著化妝的人潮。

六福村行銷經理黃淑芳表示，遊客變妝的參與度非常高，連假幾天化妝師已經畫到手軟，這樣的現象也讓整個六福村更具有萬聖節氛圍，加上南瓜園、墓園、4公尺高的骷髏裝置，彷彿來到國外。

六福村表示，即日起至11月3日止迎接西洋萬聖節，六福村鬼城「墓碑鎮」為期1個月的主題活動，主打恐怖分級，俏皮刺激、恐怖驚悚，包含4公尺高的「厄夜骷髏王」矗立在美國大西部街道，下午登場的大遊行「惡靈舞狂歡」，及周末限定最恐怖夜間遊行「厄鬼夜驚魂」，要讓遊客被活屍、鬼怪包圍，「躺棺屍變」限時一分鐘內活屍變裝，「鬼王陪乘」和鬼王一起瘋玩笑傲飛鷹等遊樂設施。

六福村也推出鬼月專屬優惠，只要「臉部變妝」參加全台最大萬聖遊行享有優惠價599元，假日夜間遊行恐怖指數破表的「星光票」優惠價只要399元。另外，配合秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園，邀請大小朋友一起搗蛋討糖翻玩萬聖節。

周末限定最恐怖夜間遊行「厄鬼夜驚魂」，要讓遊客被活屍、鬼怪包圍。圖／六福村主題遊...
周末限定最恐怖夜間遊行「厄鬼夜驚魂」，要讓遊客被活屍、鬼怪包圍。圖／六福村主題遊樂園提供
分享
惡靈舞狂歡萬聖遊行，吸引大批人潮觀賞。圖／六福村主題遊樂園提供
惡靈舞狂歡萬聖遊行，吸引大批人潮觀賞。圖／六福村主題遊樂園提供
分享
萬聖南瓜園裝置吸睛，大人小孩必拍照打卡。圖／六福村主題遊樂園提供
萬聖南瓜園裝置吸睛，大人小孩必拍照打卡。圖／六福村主題遊樂園提供
分享

萬聖節墓碑

相關新聞

i-voting白辦了？「桃機一號」大型展品決定暫不拆遷

2019-10-12 14:57

2019地景藝術節好評閉幕 絕美藝術品何去何從

2019-10-12 13:41

熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40

竹市展開典藏入校園 10校化身微型美術館

2019-10-12 13:32

2019桃園鐵玫瑰藝術節 4檔桃園限定戲劇開演

2019-10-12 13:00

不僅能兌獎 警憑「發票」調監視器助迷途嬤返家

2019-10-12 12:10

農博超Q稻田彩繪！丫桃、園哥在稻田上游泳、做體操

2019-10-12 11:17

竹縣市公費流感疫苗11／15起開打 學生及醫事人員優先

2019-10-12 11:15

桃捷綠線GC02標開工 蘇貞昌、鄭文燦主持動土 八德將「轉大人」

2019-10-12 00:07

電廠拆3支大煙囪 通霄地標Bye了

2019-10-12 00:04

苗栗65座高壓電塔 跨4鄉鎮如「長龍」

2019-10-11 23:52

「台灣就是我家」 義籍修女周寧慧奉獻偏鄉幼教逾50年

2019-10-11 22:52

稽查車全天候巡查 扮私家車避免通風報信

2019-10-11 22:24

桃竹苗出動無人機 查露天燃燒防空汙

2019-10-11 22:16

影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

苗栗培訓危老重建推動師 輔導成功推動費最高達48萬

2019-10-11 14:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大重機騎士追風身影 台中這裡最常現蹤

2019-10-12 10:28

新觀光亮點！台南水道博物館開幕 2天湧入逾6萬遊客

2019-10-11 18:55

喵星人闖禍 雲林斗南火車站前大停電

2019-10-11 20:23

感動！立委行程跑攤 助理意外與失散妹重逢

2019-10-12 12:24

【即時短評】彰化漁港不能只做一半 讓漁民空歡喜

2019-10-11 22:33

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

2019-10-12 12:30

熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

影／「罷韓30」連署 尹立：破30萬份已達標

2019-10-12 13:50

惡劣！2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋 蝙蝠吱吱叫

2019-10-12 11:16

這支沒有美肌的森巴舞團 風靡了國際偶戲節

2019-10-11 20:44

影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54

半裸養眼海報是牛肉場證明 老戲院拆除前發現寶貝

2019-10-12 14:49

挨批國慶焰火最貴又最糟 屏縣府：痛心因政治遭潑髒水

2019-10-12 14:10

彰化漁港沒曳船道加油站 漁民抱怨漁船無法維修與補給

2019-10-11 19:17

林怡廷夫唱婦隨 金門首位女皮膚科醫師

2019-10-12 14:56

北市推智慧停車區 民眾怨：好不習慣

2019-10-12 14:11

遊客暴跌病懨懨的墾丁 國慶連假又「活了起來」

2019-10-12 15:42

中華民國台灣說 蔡正元：中華民國總統變成區總統

2019-10-12 09:55

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

影／歡迎來查！張安樂點名蘇貞昌、陳明文公布私產

2019-10-12 10:01

影／國慶連假單日就來了1萬多人 宜蘭傳藝：好像過年

2019-10-11 20:48

菜土菜金？高麗菜3顆50元 攤商叫賣婆婆媽媽搶買

2019-10-12 15:29

影／清水警好幸福 到一生必遊景點高美濕地聯合勤教

2019-10-12 09:38

基隆潮藝術「男子漢便當」秒殺 這幾道菜最有男人味

2019-10-12 14:14

無曳船道、加油站 明年底開港？彰化漁港如「空港」

2019-10-12 00:10

國慶連假嘉義市景點人潮滿滿 知名冰店下午就缺貨

2019-10-12 15:44

合歡山塞爆！網友：台灣公路最高點竟成菜市場

2019-10-11 22:28

現代版「夸父追日」80歲老翁迷蘭潭夕陽拍照10年不中斷

2019-10-12 10:23

影／快到番路吃柿子！柿子節連2個周六日登場

2019-10-12 11:55

新住民教貴州絲帶繡 婆婆媽媽開心學手作

2019-10-12 07:26

苗栗65座高壓電塔 跨4鄉鎮如「長龍」

2019-10-11 23:52

蔡英文台南後援總會成立 郭信良率18議員里長百人歡迎

2019-10-12 15:46

i-voting白辦了？「桃機一號」大型展品決定暫不拆遷

2019-10-12 14:57

台南水道博物館開幕 4萬人擠爆

2019-10-11 23:25

「出賣」台東 饒慶鈴率隊赴日本推城市行銷

2019-10-12 10:22

機車騎進市場 北市擬修法開罰

2019-10-11 23:14

高雄社區營造 閒置營區變身運動休閒場所

2019-10-12 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top