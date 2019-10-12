客家廚神爭霸戰 以「客家香草」為主題
2019客家美食料理比賽今日於桃園農博會好客食堂外廣場熱鬧登場，本次活動以「客家香草植物」為主題，分為學生組及社會組，共吸引全台近90組料理高手組隊參加。今日入圍決賽的20組隊伍，使出渾身解數，端出一道道色香味俱全的佳餚，角逐本年度最強客家廚神寶座！
客家局長何明光表示，為打造「客家美食中心在桃園」，已連續5年辦料理比賽。考量「香味」可以增進食慾，因此比賽特規劃以客家香草植物為主題，利用客家料理中香氣濃郁的香草特性，如仙草、紫蘇、九層塔、艾草、桔葉、野薑花，展現客家飲食精髓「崇尚自然、就地取材」之特性，希望藉此鼓勵創新研發客家料理，為客家傳統美食掀起新浪潮，展現桃園美食文化的活力及魅力。
參賽隊伍競爭激烈，選手們跳脫客家傳統四炆四炒，結合創意巧思，將客家香草料「入菜」、「擺盤」或與「醬汁」融合，有以法式手法製作塔香雞肝沙拉、創新手法詮釋的客家鹽焗雞捲、運用九層塔花及野薑花提味的葉來米糕花香豬、以分子料理手法製作的客庄開胃6品、結合台式蚵嗲虱目魚佐紫蘇桂花醬的閩客風，不僅用料豐富且結合藝術，每道作品背後亦蘊含極富故事性的「客家味」，令評審驚呼連連。
上午學生組由「中臺食在好神」隊奪冠，下午社會組，預計5點前揭曉得獎名單。
今年場地移師至桃園農博會舉辦，呼應策展主軸「農饗時光」，以客家香草料理為競賽主題，展示客家惜物精神及現今低碳料理概念。除了精彩的決賽，周邊還有客家特色藝文表演、闖關互動遊戲、名廚廚藝秀、認識香草競賽、預測得獎冠軍摸好禮及有獎徵答等活動，讓參與民眾以多元方式了解豐富的客家料理。
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