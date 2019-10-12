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竹縣身障人口達2萬人 公設無障礙機車停車格卻僅12個

2019-10-12 15:58聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣的身障人口達2萬多人，本身就是身障者的新竹縣議員余筱菁指出，公家單位門口有無障礙坡道，卻看不到無障礙機車停車格，讓騎機車洽公的身障者相當不便。新竹縣府工務處表示，已行文給所屬各單位和鄉鎮市公所，會考量空間許可設置停車格，促進無障礙友善環境。

余筱菁指出，據縣府統計，公有的無障礙機車停車格只有11個，縣府6個、新湖警分局、竹北市公所、新豐鄉公所各1個、關西鎮公所2個，停車格少也讓公家單位設置無障礙坡道的美意大打折扣，身障朋友只能將機車停在遠處，再走一段不短的路，最後才能使用到無障礙的坡道，相當不便。

工務處表示，建築法規並無強制規定建築物要設置「無障礙機車停車位」，但因應身心障礙人士洽公需求及余議員的建議，已行文給所屬各單位和鄉鎮市公所，考量場所空間許可下，設置「無障礙機車停車位」，促進無障礙友善環境普遍性。

余筱菁表示，在她多次反映下，目前芎林鄉公所已增設1個無障礙機車停車格，但加上原本的也僅有12個，她認為縣府發照身障機車，若不協助設置停車格相當不合理，她也會繼續監督公家機關身障停車位的設置狀況，盼縣府重視他們的權益，也請民眾協助檢視，一起來守護身障朋友的權益。

另外，她也質疑縣府從去年開始不再設置無障礙設施改善基金，併入一般處理，顯示出公部門的不重視，讓可以更完善的身障權益推進動進程常常窒礙難行。

對此，工務處則回應，由於原有的基金一年僅有13.1萬，規模太小所以才改為直接編入公務預算，並不是刪除，且這筆基金主要用來召開縣內無障礙設施狀況的審查會，並不是改善工程經費僅有13萬，若是公家機關需要增設無障礙設施，施工經費會由所屬機關負責，請民眾不用擔心。

新竹縣的身障人口達2萬多人，據縣府統計，公有的無障礙機車停車格卻只有12個。記者...
新竹縣的身障人口達2萬多人，據縣府統計，公有的無障礙機車停車格卻只有12個。記者陳斯穎／攝影
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身障者新竹建築

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