i-voting白辦了？「桃機一號」大型展品決定暫不拆遷

2019-10-12 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園地景藝術節去年創作大型展品「桃機一號」座落中壢青塘園，白天夜晚都有不同的美，成為打卡熱點，但因地方認為影響綠地面積，要求遷移，市府從善如流，還在年初舉辦i-voting投票決定要遷到虎頭山，但拆遷計畫迄今仍無進展，市府評估遷移費要耗資千萬元，近日決定暫時不遷了，再掀話題，市議員魯明哲不滿，政策反反覆覆，市府應該說明清楚。

桃機一號由知名藝術家王文志發想創作，這件大型作品長30公尺、寬15公尺、高10公尺，運用鋼鐵、鋼管、鋁材、木材等多元材質打造，以「桃園航空城」為靈感來源，利用鋼骨建構具代表性的飛機造型，拱型鋼構間以金屬編織構築並鑲入旅行箱造型及台灣各地美景圖片，作品就擺放在青塘園景觀橋旁，遊客可從機尾處走進機艙，感受光影變化與創作巧思細節。

不過，桃機一號作品量體大，在去年地景藝術節展後，不少地方人認為霸占綠地面積，要求拆遷至他處，市府文化局為此還辦理i-voting投票，列出8處，最後由虎頭山環保公園出線，沒想到拆遷地點確定後，拆遷費用評估將近1200萬元，幾乎比興建還要貴，計畫出現變數。

「政策要做不做，市府應該要說清楚講明白！」市議員魯明哲說，桃機一號拆遷一事搖擺不定，迄今仍留在原地，讓民眾無所適從，他認為，市府年初辦理投票決定拆遷地點，但後面又說拆遷費用高昂，還要跟作者討論等，如今又說不遷了，質疑市府根本是在放假消息，打臉原本說好的規畫，也合理推斷當時決策存在選舉考量，刻意不做保留決定，是兩面討好。

市府文化局指出，因拆遷費用1200萬元，經費高昂，目前暫時決定保留，續留原地、不會拆遷，虎頭山環保公園會另作其他展品美化，地方質疑桃機一號拆遷生變改暫留原地，是打臉原本的投票？文化局說，因為拆不拆各有意見，目前暫時不拆，仍能提供休憩功能。