親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

颱風哈吉貝撲日 千葉縣強陣風釀1死5傷

影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

i-voting白辦了？「桃機一號」大型展品決定暫不拆遷

2019-10-12 14:57聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園地景藝術節去年創作大型展品「桃機一號」座落中壢青塘園，白天夜晚都有不同的美，成為打卡熱點，但因地方認為影響綠地面積，要求遷移，市府從善如流，還在年初舉辦i-voting投票決定要遷到虎頭山，但拆遷計畫迄今仍無進展，市府評估遷移費要耗資千萬元，近日決定暫時不遷了，再掀話題，市議員魯明哲不滿，政策反反覆覆，市府應該說明清楚。

桃機一號由知名藝術家王文志發想創作，這件大型作品長30公尺、寬15公尺、高10公尺，運用鋼鐵、鋼管、鋁材、木材等多元材質打造，以「桃園航空城」為靈感來源，利用鋼骨建構具代表性的飛機造型，拱型鋼構間以金屬編織構築並鑲入旅行箱造型及台灣各地美景圖片，作品就擺放在青塘園景觀橋旁，遊客可從機尾處走進機艙，感受光影變化與創作巧思細節。

不過，桃機一號作品量體大，在去年地景藝術節展後，不少地方人認為霸占綠地面積，要求拆遷至他處，市府文化局為此還辦理i-voting投票，列出8處，最後由虎頭山環保公園出線，沒想到拆遷地點確定後，拆遷費用評估將近1200萬元，幾乎比興建還要貴，計畫出現變數。

「政策要做不做，市府應該要說清楚講明白！」市議員魯明哲說，桃機一號拆遷一事搖擺不定，迄今仍留在原地，讓民眾無所適從，他認為，市府年初辦理投票決定拆遷地點，但後面又說拆遷費用高昂，還要跟作者討論等，如今又說不遷了，質疑市府根本是在放假消息，打臉原本說好的規畫，也合理推斷當時決策存在選舉考量，刻意不做保留決定，是兩面討好。

市府文化局指出，因拆遷費用1200萬元，經費高昂，目前暫時決定保留，續留原地、不會拆遷，虎頭山環保公園會另作其他展品美化，地方質疑桃機一號拆遷生變改暫留原地，是打臉原本的投票？文化局說，因為拆不拆各有意見，目前暫時不拆，仍能提供休憩功能。

至於桃機一號要續留多久？文化局也說，因青塘園一帶將建設桃園市立美術館，目前仍在細部設計當中，將等美術館開工時才會評估，看桃機一號與建設環境相不相容，若與環境不符，就用美術館工班來拆除，以花費最少為原則，「目前至少還會保留一、兩年」。

桃園地景藝術節去年創作大型展品「桃機一號」座落中壢青塘園，拆遷計畫迄今仍無進展，...
桃園地景藝術節去年創作大型展品「桃機一號」座落中壢青塘園，拆遷計畫迄今仍無進展，市府評估遷移費要耗資千萬元，近日決定暫時不遷了，再掀話題。記者張裕珍／攝影
分享

桃機文化局投票

相關新聞

2019地景藝術節好評閉幕 絕美藝術品何去何從

2019-10-12 13:41

熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40

竹市展開典藏入校園 10校化身微型美術館

2019-10-12 13:32

2019桃園鐵玫瑰藝術節 4檔桃園限定戲劇開演

2019-10-12 13:00

不僅能兌獎 警憑「發票」調監視器助迷途嬤返家

2019-10-12 12:10

農博超Q稻田彩繪！丫桃、園哥在稻田上游泳、做體操

2019-10-12 11:17

竹縣市公費流感疫苗11／15起開打 學生及醫事人員優先

2019-10-12 11:15

桃捷綠線GC02標開工 蘇貞昌、鄭文燦主持動土 八德將「轉大人」

2019-10-12 00:07

電廠拆3支大煙囪 通霄地標Bye了

2019-10-12 00:04

苗栗65座高壓電塔 跨4鄉鎮如「長龍」

2019-10-11 23:52

「台灣就是我家」 義籍修女周寧慧奉獻偏鄉幼教逾50年

2019-10-11 22:52

稽查車全天候巡查 扮私家車避免通風報信

2019-10-11 22:24

桃竹苗出動無人機 查露天燃燒防空汙

2019-10-11 22:16

影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

苗栗培訓危老重建推動師 輔導成功推動費最高達48萬

2019-10-11 14:52

新竹縣第一屆客語說故事比賽 前3名還有獎金拿

2019-10-11 12:05

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

鄭文燦探視國慶寶寶 分享國慶新生喜悅

2019-10-11 11:16

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

新觀光亮點！台南水道博物館開幕 2天湧入逾6萬遊客

2019-10-11 18:55

喵星人闖禍 雲林斗南火車站前大停電

2019-10-11 20:23

大重機騎士追風身影 台中這裡最常現蹤

2019-10-12 10:28

【即時短評】彰化漁港不能只做一半 讓漁民空歡喜

2019-10-11 22:33

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

2019-10-12 12:30

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

感動！立委行程跑攤 助理意外與失散妹重逢

2019-10-12 12:24

臭水溝再見！台中豐原汙水用戶接管明年啟動

2019-10-11 16:51

這支沒有美肌的森巴舞團 風靡了國際偶戲節

2019-10-11 20:44

熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54

影／「罷韓30」連署 尹立：破30萬份已達標

2019-10-12 13:50

夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛

2019-10-11 15:40

惡劣！2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋 蝙蝠吱吱叫

2019-10-12 11:16

餐廳老闆佛心理由！金融海嘯父母假裝吃飽張羅孩子3餐

2019-10-11 16:51

彰化漁港沒曳船道加油站 漁民抱怨漁船無法維修與補給

2019-10-11 19:17

中華民國台灣說 蔡正元：中華民國總統變成區總統

2019-10-12 09:55

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

影／歡迎來查！張安樂點名蘇貞昌、陳明文公布私產

2019-10-12 10:01

秋行軍蟲嚴重 嘉義縣朴子3分之1玉米田劃防疫區

2019-10-11 15:33

鄧紫棋、周湯豪明晚開唱 台北時裝週走秀松菸登場

2019-10-11 15:33

影／國慶連假單日就來了1萬多人 宜蘭傳藝：好像過年

2019-10-11 20:48

挨批國慶焰火最貴又最糟 屏縣府：痛心因政治遭潑髒水

2019-10-12 14:10

外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21

影／清水警好幸福 到一生必遊景點高美濕地聯合勤教

2019-10-12 09:38

台灣獅子總會捐300輛電動輪椅及代步車 嘉惠身障者

2019-10-11 16:02

無曳船道、加油站 明年底開港？彰化漁港如「空港」

2019-10-12 00:10

彰化媽祖文化節轉型 今天熱鬧踩街登場

2019-10-11 16:47

半裸養眼海報是牛肉場證明 老戲院拆除前發現寶貝

2019-10-12 14:49

台中公園「石燈籠」解除文資追蹤 被塗水泥漆損價值

2019-10-11 16:00

新住民教貴州絲帶繡 婆婆媽媽開心學手作

2019-10-12 07:26

現代版「夸父追日」80歲老翁迷蘭潭夕陽拍照10年不中斷

2019-10-12 10:23

台南水道博物館開幕 4萬人擠爆

2019-10-11 23:25

合歡山塞爆！網友：台灣公路最高點竟成菜市場

2019-10-11 22:28

苗栗65座高壓電塔 跨4鄉鎮如「長龍」

2019-10-11 23:52

基隆潮藝術「男子漢便當」秒殺 這幾道菜最有男人味

2019-10-12 14:14

「出賣」台東 饒慶鈴率隊赴日本推城市行銷

2019-10-12 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top