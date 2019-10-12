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2019地景藝術節好評閉幕 絕美藝術品何去何從

2019-10-12 13:41聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

2019地景藝術節好評閉幕，西坡埤塘生態公園的知名景點《歡聲笑語》，為常態性設置...
2019地景藝術節好評閉幕，西坡埤塘生態公園的知名景點《歡聲笑語》，為常態性設置並不會被拆除。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德區上月舉行地景藝術節廣受好評，市長鄭文燦曾預告要斥資3.5億元改造主展區大湳森林公園，替八德打造更好的生活圈，地景藝術節結束後，不少藝術品考量有維護問題已先拆除，目前還有大半作品留在園區中將展覽到年底，而保留下來的作品會交由桃園市養護工程處規畫研議。

2019地景藝術節整合自然園區和陂塘生態的養護特質，以主展區「大湳森林公園」基地為核心展區，向外擴延至周邊的城區、綠地與陂塘生態區，展出多件藝術作品，甚至成為打卡拍照的熱門景點，鄭文燦預告，展期結束後大湳森林公園將斥資3.5億元、閉園2年重新建造，將在園區中設置兒童玩具圖書館、市民活動中心和長照中心，其中兒童玩具圖書館更將會和東京圖書館進行交流。

桃園市立美術館表示，由於市府將封園進行大湳森林公園改造計畫，考量部分作品有維護問題已先拆除，目前現地保留展出的作品有《大湳遺址》、《桃樂源》、《飛越桃花源》、《大湳轉綠林》、《被風景包裹著的風景》、《許多庭》、《漫遊小憩所》等作品，這些作品將展出至年底，待改造計畫施行後，保留作品後續處理將交由養工處規畫研議。

除了主展區中的藝術品外，西坡埤塘生態公園的知名景點《歡聲笑語》，為常態性設置並不會被拆除；桃園市兒童美術館「日月奇遇記」特展將展至10月20日；藝遊八塊厝將保留3件於現地持續展出，皆歡迎民眾前往參觀。

此外，2020桃園地景藝術節移師中壢雙連坡與大崙地區，桃園市政府秘書長黃治峯表示，大崙地區鄰近青埔交通便利，是具有發展潛力的鄉村型社區，會投入更多資源建設大崙地區並督導建設進度；中壢地區即將迎接多場大型活動，市府會全力協助完善地方公共建設，提升交通品質。

桃園市八德區上月舉行地景藝術節廣受好評，市長鄭文燦曾預告要斥資3.5億元、閉園2...
桃園市八德區上月舉行地景藝術節廣受好評，市長鄭文燦曾預告要斥資3.5億元、閉園2年重新改造主展區大湳森林公園，設置多個場館供民眾使用，替八德打造更好的生活圈。記者陳夢茹／攝影
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森林公園藝術節圖書館

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