熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



知名送餐平台Foodpanda1名馬姓外送員前天深夜送餐途中，在桃園大廟後方路口與小貨車發生車禍，傷重身亡，引起各界關注外送員的職場風險。圖／警方提供 分享 facebook

知名送餐平台Foodpanda一名馬姓外送員前天深夜送餐途中，在桃園大廟後方路口與小貨車發生車禍，傷重身亡，引起各界關注外送員的職場風險；時代力量桃園第三選區參選人林佳瑋認為，包含Foodpanda平台在內等3家美食送餐平台稱與外送員為承攬制，她質疑平台「假承攬」，發生意外全要外送員擔負風險，政府機關延宕不修法，是損及外送員權益。

桃園市政府勞動檢查處指出，Foodpanda公司設立在台北，市府將先了解該名身亡外送員與平台的關係，若為承攬關係，平台不需負擔責任，對外送員較無保障，若為雇傭關係，平台就須擔起職災賠償等責任，市府也將釐清外送員是否接受平台指揮監督，若有則應屬雇傭關係，市府將於上班日就此個案釐清與了解相關職災法、勞基法的法律關係，保障勞工權益。

針對外送員車禍身亡，出身工運的時代力量參選人林佳瑋表示，今年8月勞動部就已經邀集11家有食物外送員的事業單位進行「食物外送員作業安全保護事宜」會議，但據媒體報導，Foodpanda、UberEATS 跟 Lalamove 這3家表達因員工是承攬制，所以拒絕遵守規範。

林認為，為什麼Foodpanda堅持他們是承攬？以這次死亡車禍來看，就是為了逃避勞基法，導致Foodpanda沒有幫外送員投保勞健保，當然也沒有職業災害給付，與團體傷害保險、雇主意外險等約數百萬補償金額，也就承攬制發生意外，「全都要外送員自行承擔風險」。

林佳瑋強調，並不是「按件計酬」的工作，就一定是承攬，重點在於外送員是否具體受到雇主的指揮，譬如說：外送員是否必須遵從「雇主的上線規定」、「獎懲制度」、「要親自上班不可委託他人」或是「被禁止到其他外送平台兼差」？如果有，那很可能就是假承攬。

林佳瑋認為，外送員車禍案件層出不窮，勞動部曾對外說要制定原則判斷「偽裝承攬」，但目前仍無下文，更不用說這個和「食物外送作業安全指引」一樣是不具強制力的行政指導，並沒有罰則，她認為主管機關要正視外送員權益，針對偽裝承攬要有更強制力的方案制約。