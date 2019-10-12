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竹市展開典藏入校園 10校化身微型美術館

2019-10-12 13:32聯合報 記者黃瑞典／即時報導

新竹市文化局展開典藏入校園活動，精選6件東門城為主題的典藏作品陸續在全市10所學...
新竹市文化局展開典藏入校園活動，精選6件東門城為主題的典藏作品陸續在全市10所學校展出，拉近學子與藝術的距離。圖／市府提供
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新竹文化局展開「典藏入校園」活動，呼應東門城190周年及結合美術館壓軸大展《重返凝視—黃志超與新竹典藏藝術家群》，精選6件東門城為主題的館藏及李澤藩美術館典藏作品，以數位複製輸出陸續在全市10所學校展出，拉近學子與藝術的距離，讓學校化身為微型美術館。

文化局現有347件典藏品，除了以東門城為主軸精選6件在校園展出，也邀請典藏研究專家深入調查、詮釋這些典藏作品，以此研究內容為基礎舉辦兩場教師工作坊，針對不同年齡層的孩子設計3款典藏學習包，結合教學讓學子對典藏畫作有更深入的印象與見解。

文化局長黃竫蕙表示，典藏入校園展出作品為典藏藝術家李澤藩、蘇秋東、陳在南、蔣瑞坑、何肇衢、王昭堂以東門城為主題的畫作，5件是文化局典藏品，1件是李澤藩美術館典藏作品，期待校園化身為微型美術館，透過數位複製典藏畫作的近距離觀看，引領師生前往新竹市美術館欣賞真跡，使藝文資源與學校資源相互結合運用。

典藏入校園活動第1梯次即日起在大庄、西門國小及三民國中、光復與建功高中展出至11月1日，第2梯次11月4日至11月29日在東門、新竹、關埔國小及竹光、建華國中展出，文化局歡迎對藝文有興趣的師生及家長欣賞典藏之美。

新竹市文化局展開典藏入校園活動，精選6件東門城為主題的典藏作品陸續在全市10所學...
新竹市文化局展開典藏入校園活動，精選6件東門城為主題的典藏作品陸續在全市10所學校展出，拉近學子與藝術的距離。圖／市府提供
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新竹市文化局展開典藏入校園活動，精選6件東門城為主題的典藏作品陸續在全市10所學...
新竹市文化局展開典藏入校園活動，精選6件東門城為主題的典藏作品陸續在全市10所學校展出，拉近學子與藝術的距離。圖／市府提供
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美術館文化局新竹

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