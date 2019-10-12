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2019桃園鐵玫瑰藝術節 4檔桃園限定戲劇開演

2019-10-12 13:00聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

2019桃園鐵玫瑰藝術節-藝術綠洲創作計畫系列，4檔原創戲劇於11日起陸續展演至11月10日，由各藝術團隊於非制式場館及空間接力演出，讓觀眾不需走進劇場也能在生活空間中欣賞優質戲劇演出，且該系列節目皆為桃園限定演出，相當值得期待，加上購票更有兩齣享75折的優惠，邀請民眾到兩廳院售票系統購票一同欣賞藝術。

「藝術綠洲創作計畫」系列演出今年為第二屆舉辦，這次有4檔原創戲劇， 10月11日至13日《盲劍客-見/不見之間》將於在桃園百年歷史建築，位於中壢國小日式宿舍的壢小故事森林登場，由鄰人製作結合EyeMusic樂團的視障音樂家、日式落語家的「明/暗場」、布袋戲演師的「人、偶之辯」，透過幽靜古老房舍的特殊空間，在戲劇中呈現各式的聲響實驗，衝擊觀眾的視、聽覺感官與想像空間。

10月25至26日在中壢五號倉庫藝文基地中演出《海島浪人》，由十貳劇場劇團與台灣土產搖滾樂隊「拍謝少年」聯合演出，表演形式結合戲劇與樂團全新嘗試，內容在訴說一群年輕人關懷土地、堅持信念的故事，是一齣屬於台灣的搖滾音樂劇。

11月1日開始至11月3日於於毛怪與朋友們藝術童書工作室中，由反面穿舞蹈劇場帶來《樹梢來的微笑》，演出移動式親密小戲，結合舞蹈、戲劇以及光影互動，以自然生態故事出發，利用親子書屋的不同空間，讓觀者跟著角色移動，用自然界的角色隱喻人們，只要敞開心扉，就能找到心中的陽光。

11月8日至11月10日，陳家聲工作室劇團的《宇宙之聲ON AIR》，以即將走入歷史的地下電台為背景，兩位主角展現瞬時切換的瘋狂扮演，以及經典台語老歌的現場演唱，以輕鬆的戲劇來探討舊時代與新潮流的多元思辨。有興趣的民眾可上兩廳院售票系統購票，配合「2019桃園鐵玫瑰藝術節」鐵粉套票優惠同時購買兩齣享75折，更多活動資訊請搜尋「桃園鐵玫瑰藝術節」官方網站、「桃園展演中心」Facebook粉絲專頁，或洽市府藝文設施管理中心03-3170511。

2019桃園鐵玫瑰藝術節，4檔桃園限定戲劇《盲劍客-見/不見之間》於11日至13...
2019桃園鐵玫瑰藝術節，4檔桃園限定戲劇《盲劍客-見/不見之間》於11日至13日在桃園百年歷史建築，中壢國小日式宿舍的壢小故事森林登場。圖／桃園市文化局提供
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2019桃園鐵玫瑰藝術節-藝術綠洲創作計畫系列，4檔原創戲劇於11日起陸續展演至...
2019桃園鐵玫瑰藝術節-藝術綠洲創作計畫系列，4檔原創戲劇於11日起陸續展演至11月10日，由各藝術團隊於非制式場館及空間接力演出，讓觀眾不需走進劇場也能在生活空間中欣賞優質戲劇演出。記者陳夢茹／攝影
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2019桃園鐵玫瑰藝術節-藝術綠洲創作計畫系列，4檔原創戲劇於11日起陸續展演至...
2019桃園鐵玫瑰藝術節-藝術綠洲創作計畫系列，4檔原創戲劇於11日起陸續展演至11月10日，由各藝術團隊於非制式場館及空間接力演出，讓觀眾不需走進劇場也能在生活空間中欣賞優質戲劇演出。記者陳夢茹／攝影
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兩廳院售票劇場藝術節

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