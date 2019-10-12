農博超Q稻田彩繪！丫桃、園哥在稻田上游泳、做體操

2019-10-12 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園農業博覽會如火如荼開展，農博一大亮點變是彩繪稻田區，今年配合全運會賽事，將桃園吉祥物丫桃、園哥請來作為彩繪稻田主角，丫桃、園哥開心在稻田上跑步、游泳或是做體操樣樣來，吸引民眾搶拍，空拍畫面更是萌樣爆表。圖／觀音區農會提供 分享 facebook 桃園農業博覽會如火如荼開展，國慶連假幾乎都是好天氣，每天開園就開始湧入不少逛展人潮，市府預估4天國慶連假結束，總入園人次可突破100萬，其中，農博一大亮點變是彩繪稻田區，今年配合全運會賽事，將桃園吉祥物丫桃、園哥請來作為彩繪稻田主角，丫桃、園哥開心在稻田上跑步、游泳或是做體操樣樣來，吸引民眾搶拍，空拍畫面更是萌樣爆表。

桃園農博邁入第3年，觀音區農會負責的彩繪稻田第1年就亮相，去年改為打造景觀花海，今年又發揮巧思打造彩繪稻田，配合桃園今年主辦全國運動會，彩繪設計主打運動風，丫桃園哥化身運動員，在田地上展現跑步、游泳、做體操的姿態，一旁有有農博主視覺與LOGO。

觀音區農會推廣部主任江謝滺說，彩繪稻田前期作業花費較久時間在於設計圖，圖樣出爐後，由苗栗縣苑裡農會放樣，他們依圖樣需求，列出黃、白、紫、綠4種顏色所需種子數量，育苗20天，接著開始畫線、抓點、在將近2甲地大的農地上手工插秧，完成彩繪稻田。

丫桃、園哥今年成為彩繪稻田主角，在農民的創意巧思與合作無間之下，丫桃、園哥的圖樣唯妙唯肖，彷彿稻田就成了真的運動場，在上頭游泳、做體操，甚至跑步衝刺終點線。