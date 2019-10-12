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竹縣市公費流感疫苗11／15起開打 學生及醫事人員優先

2019-10-12 11:15聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

因應全球四價流感疫苗供貨延遲，新竹縣、市今年公費流感疫苗都將延後至11月15日以後分段施打，竹縣共採購13萬6000劑，較去年增加約2000劑，疫苗量可涵蓋約24％全縣人口數，竹市共採購約11萬8120劑，與去年相當，達全市人口涵蓋率26.5％。

新竹縣、市今年流感疫苗接種對象將採分批接種，11月15日第一波對象為國小至高中學生、醫事人員；12月8日起，依序針對65歲以上長者及學齡前幼兒等對象施打；明年元旦起為全部公費接種對象。請符合施打資格者屆時至合約院所接種。

新竹縣包含9家醫院、13家衛生所、52家診所共74家醫療機構提供流感疫苗施打服務；新竹市合約醫療機構包含各鄉鎮市衛生所等，共61家提供流感疫苗施打服務

新竹市衛生局表示，往年因流感疫苗是所有對象同時開打，所以流感疫苗施打高峰期會出現人手不足、衛生所護理師可能平均1天要施打超過250人的情形，今年則是分段施打，並與醫療院所合作，請醫師及護理師到校園、社區協助流感疫苗的接種，不會有人手不夠的狀況。

另外，為加強對長者的保護，新竹縣衛生局指出，縣內75歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，全年都可至東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及13鄉鎮市衛生所等合約院所，或12月8日起同時接受免費接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種服務。

衛生局也提醒民眾，流感一年四季均有病例發生，但仍以秋、冬季較容易發生流行，流行高峰期多自12月至隔年1、2月份，尚未接種疫苗時，應落實用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩及生病在家休息等防疫措施，如出現類流感症狀，出入公共場所應配戴口罩，若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就近就醫並在家休息至痊癒，以降低流感病毒傳播風險。

新竹縣、市今年流感疫苗接種對象將採分批接種，11月15日第一波對象為國小至高中學...
新竹縣、市今年流感疫苗接種對象將採分批接種，11月15日第一波對象為國小至高中學生、醫事人員。圖／新竹縣政府提供
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流感疫苗衛生所新竹

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