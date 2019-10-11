稽查車全天候巡查 扮私家車避免通風報信

2019-10-11 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



桃園市環保局稽查車配有各項儀器與派案定位，以利即時到場稽查。 圖／桃市環保局提供 分享 facebook 露天燃燒稽查告發率普遍偏低，主因是不少人放火就跑，或因燃燒量體小不易告發，桃園市環保局扮「柯南」，全市34輛稽查車外觀如同私家車，以「行動派出所」概念在外頭巡查，只要接獲民眾陳情，就會定位距離最近的稽查車到場稽查，掌握黃金時效。

環保局稽查科近日接連在八德、龜山有所斬獲，有民眾稱不知怎麼處理木板，就大喇喇在空地燃燒，造成環境汙染；前天龜山一家塗料工廠因便宜行事，拆卸槽體時讓石粉飄散，茶專路一帶瀰漫粉塵，嚴重影響行車安全，稽查人員都因順利派案、蒐證，得以循線開罰。

桃園今年1至8月接獲露天燃燒陳情666件，派員稽查1093次，總計只告發49件，告發率低。

稽查科指出，派員稽查次數多是因回原址續查、宣導，但確實告發件數不多，主要還是在於掌握證據不足或是現場查無汙染行為等，為掌握稽查時效，稽查車機動性格外重要。

稽查科長張書豪說，避免「小蜜蜂」通風報信，環保局的稽查車偽裝成私家車，車內有各項稽查儀器，也可定位以利報案中心派遣，一車2人一組，由於報案中心位於中壢，稽查人員不用返回中心待命，平時即以行動派出所概念在外頭巡查，24小時全天候、過年也不打烊。