影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／即時報導



台電配合通霄火力發電廠擴建更新計畫，數年前規畫「通霄-義和34萬5000伏特」輸電線路工程，從通霄至大湖設置65座高壓電塔，這項重大工程歷經多次抗爭、協商，將在明年6月完工供電；其中，架設在通霄的超高壓電塔多達34座，這月底將全數拉線完成，因高度都超過60公尺，依航空識別需求漆成紅白色，從溪流出海口一路攀上山丘，夜間點點警示燈閃爍，宛如一條醒目的「長龍」。

「雙色」的超高壓電塔十分搶眼，但也有人嫌「礙眼」，近來通霄電廠拆除舊機組煙囪，網路上就有人抱怨「少了煙囪、多了一堆電塔」，今年桐花祭期間，遊客從銅鑼鄉著名的「天空步道」往通霄海岸望去，在山谷間現身的電塔也讓一些人埋怨景觀變了；針對民眾對電塔的批評，輸變電工程處強調會不斷努力與民眾溝通。

台電輸變電工程處中區施工處指出，通霄電廠3部燃氣新機組發電量比舊機組大幅提升，為將電廠更新後的新增發電量併入輸變電網路，因此規畫這條輸電線路工程，工程經費高達40.3億元，路線跨越4鄉鎮，共有65座超高壓電塔，因全數都超過60公尺，必須增加航空識別及夜間紅色燈光警示。

中區施工處指出，通霄-義和是國內重要的輸電幹線，架設的高壓電塔每座相距約300到500公尺，視塔基的地形、地質等條件而有不同設計，每座高度從60多公尺到近80公尺不等，塔型也各有不同，但都逾60公尺，必須配合航空法規漆成紅白色。