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慟！自辦國慶升旗典禮不慎摔死 92歲榮民愛國情操不滅

桃園國慶聯合婚禮 88對新人完成人生大事

2019-10-11 18:53聯合報 記者高宇震／即時報導

108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」，共88對新人，在市府團隊與親友...
108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」，共88對新人，在市府團隊與親友的見證下，完成溫馨浪漫的婚禮。圖／新聞處提供
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108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」今天在楊梅舉行，桃園市長鄭文燦出席活動時表示，市府舉辦聯合婚禮迄今，已有超過1千9百對佳偶在桃園留下浪漫、動人的回憶，恭喜今年參加的88對新人，在市府團隊與親友的見證下，完成溫馨浪漫的婚禮。

鄭文燦表示，桃園每年增加4萬人，出生人數更是全台第一，年輕家庭選擇落腳桃園的比例特別高，市府積極推動家庭補助政策，從懷孕產檢、安胎助孕、生育等支持年輕家庭需求，如率先推出333政策，提供每胎3萬元生育津貼，及0至3歲每月3千元育兒津貼，中央政府準公共化托育新制於今年8月實施，提供0歲至2歲每月2千5百元育兒津貼，桃園則仍將維持3千元，並逐步提高公立幼兒園占比，大幅降低年輕家庭的育兒負擔。

鄭文燦也說，結婚代表許諾、責任、付出、也是新生活的開始，感謝揚昇集團董事長許典雅提供場地，讓每對新人在此留下最美好的回憶，此外，市府戶政事務所也貼心開辦「行動E化戶政所」，受理聯合婚禮新人率先完成結婚法定程序，今天就可以順利換發新的身分證。

桃園也將持續推動家庭補助政策，協助每對佳偶邁向新的人生旅程，成為年輕家庭宜居的幸福城市。

民政局長湯蕙禎表示，參加聯合婚禮可響應「低碳婚禮」的概念，節省忙碌籌辦時間，且參加聯合婚禮新人可獲得由市府及市議會致贈的3C家電及多項大獎供新人抽獎，恭喜今年結婚新人陳志紘與劉家欣幸運抽中關島雙人旅遊5天4夜大獎，也祝福每對新人「情定桃園，幸福揚升」。

108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」，共88對新人，在市府團隊與親友...
108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」，共88對新人，在市府團隊與親友的見證下，完成溫馨浪漫的婚禮。圖／新聞處提供
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108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」，共88對新人，在市府團隊與親友...
108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」，共88對新人，在市府團隊與親友的見證下，完成溫馨浪漫的婚禮。圖／新聞處提供
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108年桃園國慶市民聯合婚禮「情定桃園幸福揚升」，共88對新人，在市府團隊與親友的見證下，完成溫馨浪漫的婚禮。圖／新聞處提供
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國慶婚禮鄭文燦

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