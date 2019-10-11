親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

好市多改收停車費 她購物順暢才知原來大家都來這招

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42聯合報 記者陳斯穎／即時報導

對修女周寧慧來說，每個孩子都是寶貝。記者陳斯穎／攝影
對修女周寧慧來說，每個孩子都是寶貝。記者陳斯穎／攝影
分享
83歲義大利籍修女周寧慧奉獻台灣偏鄉幼教超過50年，將人生最美好時光都留給新竹鄉親，獲得第7屆星雲教育獎的典範教師獎，目前仍在新竹縣芎林鄉的孝愛幼兒園工作，今年5月回義大利探望家人，她說，「這是最後一次，以後不回去了，要一直留在台灣。」

周寧慧從小就在老師的介紹下認識台灣，每年都會將存下來的錢捐出來，透過教會幫助台灣的小朋友，25歲那年得知有機會到台灣服務，她便馬上報名，搭船1個月遠渡重洋到台灣，「在船上的每天都在倒數」，周寧慧說，當時還遇到颱風，海上風浪非常大相當可怕，但仍沒有影響她到台灣的決心。

「每個孩子都是寶貝」，總是露出慈愛笑容的周寧慧熱愛幼兒教育工作，在台服務50多年，教過的學生不計其數，曾在尖石、橫山、芎林服務過，看著許多孩子結婚、成家立業，甚至祖孫3代都是她的學生，而她特別疼愛先天弱勢的幼兒，願意花費更多的心力照顧他們。

20多年前一名被多家幼兒園拒收的身心障礙孩童「霖霖」，在復健醫師的介紹下找到周寧慧，她一口答應並細心照顧，當時才3歲多的霖霖每天由阿婆搭公車從竹東送到芎林，經過她一個月細心照顧、陪伴，每天雙手牽著他慢慢練習，霖霖從不會說話、走路需要協助，到學會自己吃飯，回家時會找自己的書包，甚至再次檢查時發現從中度變為輕度，這樣的進步讓家長相當驚喜又感動。

「他都叫我阿嬤嬤」周寧慧說，這是霖霖對她的專屬稱呼，已經20多歲的霖霖現在還經常與家人一起回來探視她，感謝那3年修女無微不至的照顧。

周寧慧在2017年獲得中華民國身分證，過去每3年就會回義大利探望家人，周寧慧說，5月是最後一次回去，她已不打算再收拾行李，台灣就是她的家，要一直留在台灣，以後就換家人來台灣看她，她也強調，「修女沒有退休的一天」，只要身體還健康，她就會繼續付出。

周寧慧的臉上總是露出慈愛笑容，細心有溫柔相當受到小朋友喜愛。記者陳斯穎／攝影
周寧慧的臉上總是露出慈愛笑容，細心有溫柔相當受到小朋友喜愛。記者陳斯穎／攝影
分享
修女周寧慧熱愛幼兒教育工作，在台服務50多年，教過的學生不計其數。記者陳斯穎／攝...
修女周寧慧熱愛幼兒教育工作，在台服務50多年，教過的學生不計其數。記者陳斯穎／攝影
分享

幼兒園新竹

相關新聞

苗栗培訓危老重建推動師 輔導成功推動費最高達48萬

2019-10-11 14:52

新竹縣第一屆客語說故事比賽 前3名還有獎金拿

2019-10-11 12:05

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

鄭文燦探視國慶寶寶 分享國慶新生喜悅

2019-10-11 11:16

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

山城苗栗 水利處水土保持設施安全調查11件應改善

2019-10-11 07:49

三義木雕節登場 成就獎得主捐獎金

2019-10-11 00:25

電動自行車無車牌 抓超速…難！

2019-10-11 00:15

桃園橫峰里分里 卡在回饋金

2019-10-11 00:14

電動自行車違規 桃竹苗開罰逾700張

2019-10-11 00:12

4千戶即可分里 桃園11里達標

2019-10-11 00:12

影／三義木雕節國慶日開幕 踩街花團錦簇

2019-10-10 21:51

狂！全桃園最大里在這 這里比復興區人口還要多

2019-10-10 18:49

軍旅生涯8年多他退伍後創業 開咖啡店「學會給予」

2019-10-10 17:22

國慶寶寶報到！媽媽笑稱生日超好記

2019-10-10 15:48

苗栗市大千醫院上午迎來2名國慶寶寶

2019-10-10 13:11

15位國慶寶寶報到 林智堅祝福健康、幸福成長

2019-10-10 12:56

桃園憲光二村今開展 11月將改建「移民博物館」

2019-10-10 12:49

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

誇張！連假合歡山人車潮擠爆 武嶺如同菜市場

2019-10-11 13:47

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

2019-10-11 10:51

生人迴避！連天主教徒都「送肉粽」原因令人毛毛的

2019-10-10 21:27

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37

南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54

狂！全桃園最大里在這 這里比復興區人口還要多

2019-10-10 18:49

桃園橫峰里分里 卡在回饋金

2019-10-11 00:14

吃沙鍋魚頭約會締結良緣 林聰明沙鍋魚頭店首辦婚宴

2019-10-11 09:58

北市公車杜絕溢扣 12月起刷卡機全GPS操作

2019-10-11 11:04

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

台南北門夕陽、音樂、虱目魚吸人潮 注意5大交通管制點

2019-10-11 09:13

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

擠爆！台南百年水道博物館下午開幕 優人神鼓掀高潮

2019-10-11 12:35

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55

台鐵中部最大土地開發案 員林火車站都更案11月公告

2019-10-10 18:19

告中火 未傳喚逕移台中 林明溱不滿

2019-10-11 00:04

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07

影／三義木雕節國慶日開幕 踩街花團錦簇

2019-10-10 21:51

南投茶博紀念杯10元銅板價 遊客大排長龍

2019-10-11 14:35

電動自行車違規 桃竹苗開罰逾700張

2019-10-11 00:12

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

各地景點湧人潮 「動物園變人園」

2019-10-10 23:48

餐廳老闆佛心理由！金融海嘯父母假裝吃飽張羅孩子3餐

2019-10-11 16:51

2019台中爵士音樂節開幕 第17年演出長達10天

2019-10-11 13:33

雲縣偶戲節 7女縣市首長Cosplay

2019-10-11 00:00

日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐

2019-10-11 09:20

山城苗栗 水利處水土保持設施安全調查11件應改善

2019-10-11 07:49

韓國瑜參加左營萬年季 意見不同民眾互嗆

2019-10-11 04:58

夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛

2019-10-11 15:40

國慶維安高雄投入500警力 警政署特贈加菜金慰勞

2019-10-11 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top