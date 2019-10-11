修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／即時報導



對修女周寧慧來說，每個孩子都是寶貝。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 83歲義大利籍修女周寧慧奉獻台灣偏鄉幼教超過50年，將人生最美好時光都留給新竹鄉親，獲得第7屆星雲教育獎的典範教師獎，目前仍在新竹縣芎林鄉的孝愛幼兒園工作，今年5月回義大利探望家人，她說，「這是最後一次，以後不回去了，要一直留在台灣。」

周寧慧從小就在老師的介紹下認識台灣，每年都會將存下來的錢捐出來，透過教會幫助台灣的小朋友，25歲那年得知有機會到台灣服務，她便馬上報名，搭船1個月遠渡重洋到台灣，「在船上的每天都在倒數」，周寧慧說，當時還遇到颱風，海上風浪非常大相當可怕，但仍沒有影響她到台灣的決心。

「每個孩子都是寶貝」，總是露出慈愛笑容的周寧慧熱愛幼兒教育工作，在台服務50多年，教過的學生不計其數，曾在尖石、橫山、芎林服務過，看著許多孩子結婚、成家立業，甚至祖孫3代都是她的學生，而她特別疼愛先天弱勢的幼兒，願意花費更多的心力照顧他們。

20多年前一名被多家幼兒園拒收的身心障礙孩童「霖霖」，在復健醫師的介紹下找到周寧慧，她一口答應並細心照顧，當時才3歲多的霖霖每天由阿婆搭公車從竹東送到芎林，經過她一個月細心照顧、陪伴，每天雙手牽著他慢慢練習，霖霖從不會說話、走路需要協助，到學會自己吃飯，回家時會找自己的書包，甚至再次檢查時發現從中度變為輕度，這樣的進步讓家長相當驚喜又感動。

「他都叫我阿嬤嬤」周寧慧說，這是霖霖對她的專屬稱呼，已經20多歲的霖霖現在還經常與家人一起回來探視她，感謝那3年修女無微不至的照顧。